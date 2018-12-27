شاهد: إنقاذ طفل و5 بالغين بأعجوبة من يخت مشتعل

أفادت وسائل إعلام أسترالية، أمس الأربعاء، بأن طفلًا في الخامسة من عمره وخمسة بالغين تم إنقاذهم بأعجوبة عندما اشتعلت النيران في يخت يبلغ طوله 15 مترًا وسط المياه.

ما القصة؟