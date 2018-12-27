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بعد إقالته.. تركي آل الشيخ يتصدر تويتر في مصر

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية
27/12/2018

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات فور إعلان إقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

ما القصة؟
  • صدرت أوامر ملكية في السعودية كان من بينها إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة.
  • حتى وقت قريب كان "آل الشيخ" أحد أبرز المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان.
  • الاتهامات التي طالت الدائرة المقربة من بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت كفيلة بإزاجة مقربين منه.
هاشتاج #آل_الشيخ رقم واحد في مصر:
  • تصدر هاشتاج آل الشيخ موقع التدوين المصغر تويتر في مصر.
  • هذه مجموعة من التغريدات التي تداولها المستخدمون:

https://twitter.com/v_o/status/1078310652270338048?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Magicanoo22/status/1078301713231200257?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Mgamallawyer/status/1078282972443430913?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/HeMtY007/status/1078298147703742464?ref_src=twsrc%5Etfw

من هو تركي آل الشيخ
  • تخرج آل الشيخ من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم عام 2011 ووصل إلى رتبة نقيب.
  • تزوج ابنة "ناصر بن عبد العزيز الداود" وكيل أمير الرياض سابقا، والملك حاليا سلمان بن عبد العزيز.
  • رشح الداود زوج ابنته للأمير محمد بن سلمان وعمل مرافقا أمنيا، وسرعان ما بزغ نجم آل الشيخ مع صعود الأمير إلى ولاية العهد.
  • عين مستشارا للديوان الملكي برتبة وزير عام 2017، ثم عين رئيسا للهيئة العامة للرياضة في العام نفسه.
  • ثار جدل كبير حول دور آل الشيخ وتدخله في الوسط الرياضي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك قبل شرائه ناد للمنافسة على الدوري الممتاز.
  • تم تداول أنباء عن ارتباطه بالفنانة المصرية آمال ماهر إلى أن قامت الأخيرة بعمل محضر تتهمه فيه بالتعدي عليها.
خليفات:
  • هذه ثاني تغييرات تشهدها السعودية، منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول 2018.
  • في 20 أكتوبر الماضي تم إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات.
المصدر : الجزيرة مباشر
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