بعد إقالته.. تركي آل الشيخ يتصدر تويتر في مصر

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات فور إعلان إقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه.
https://twitter.com/v_o/status/1078310652270338048?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Magicanoo22/status/1078301713231200257?ref_src=twsrc%5Etfw
اللي يلعب معانا يستحمل
-لا ترجملي
الزحليقة ب2 جنية😂#تركي_آل_الشيخ#شكرا_تركي_ال_شيخ pic.twitter.com/DHZ5hmORCw
— Ahmed Younis🏴 (@AhmedYounis_74) December 27, 2018
نحن جماهير الاهلي لن ولم ننسى هذا التباين ما حيينا ولن نسامحك لانك اعلنت عقوبة العويس لايف بينما عقوبة شيك خميس لملمتها قبل ان تكون قضية وجعلت الكيان محل تندر من الاعلاميين والجماهير وانت تعلم انها قضية منتهية بحكم قضائي#تركي_آل_الشيخ #الاهلي pic.twitter.com/x7QBXBwAn1
— احمد الحربي (@ghalharbi2) December 27, 2018
https://twitter.com/Mgamallawyer/status/1078282972443430913?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/HeMtY007/status/1078298147703742464?ref_src=twsrc%5Etfw