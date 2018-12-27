بعد إقالته.. تركي آل الشيخ يتصدر تويتر في مصر

انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات فور إعلان إقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

ما القصة؟

هاشتاج #آل_الشيخ رقم واحد في مصر:

https://twitter.com/v_o/status/1078310652270338048?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Magicanoo22/status/1078301713231200257?ref_src=twsrc%5Etfw

نحن جماهير الاهلي لن ولم ننسى هذا التباين ما حيينا ولن نسامحك لانك اعلنت عقوبة العويس لايف بينما عقوبة شيك خميس لملمتها قبل ان تكون قضية وجعلت الكيان محل تندر من الاعلاميين والجماهير وانت تعلم انها قضية منتهية بحكم قضائي#تركي_آل_الشيخ #الاهلي pic.twitter.com/x7QBXBwAn1

— احمد الحربي (@ghalharbi2) December 27, 2018