شاهد: 4 أفيال يبحثون عن رضيع فُقد في مزرعة بتايلاند

انضمت أربعة أفيال وسائقو فيلة، إلى عملية بحث عن رضيع من ميانمار يبلغ عمره عامين، تم الإبلاغ عن فقدانه في بلدة "سوفان بوري" التايلاندية منذ 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.
ما القصة؟
- الرضيع سولوي بيو، وهو ابن عمال مهاجرين من ميانمار، كان يلعب مع صديق بالقرب من مزرعة قصب السكر حيث يعمل آباؤهم.
- رئيس بلدية "سوفان بوري" الذي يشرف على عملية البحث، نيميت وانشايثانوانغ، ذكر أن زميلة سولوي البالغة من العمر ثلاث سنوات رجعت إلى والديها وأخبرتهما بأن شخصًا أخذ سولوي.
- نيميت قال إن الشرطة تحقق أيضًا في قضية اختطاف محتمل، لكن جهود البحث ستستمر حتى يعثر على الطفل.
الأفيال تتدخل
- المئات من عمال الإنقاذ المتطوعين والشرطة والجنود قاموا بتمشيط 80 فدانًا من حقول قصب السكر الذي يبلغ ارتفاعه مترين، كما يقوم فريق من الغواصين بالبحث في البرك القريبة.
- سائقو أفيال من الأقاليم القريبة انضموا بصحبة أفيالهم إلى عملية البحث، على أمل أن تتمكن الفيلة من تغطية المساحة الشاسعة.
- لايتونغريين ميبان، صاحب فيل، قال إنه واثق من أن الأفيال حساسة لوجود البشر والحيوانات الأخرى.