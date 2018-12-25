البث الحي
منوعات|تايلاند

شاهد: 4 أفيال يبحثون عن رضيع فُقد في مزرعة بتايلاند

25/12/2018

انضمت أربعة أفيال وسائقو فيلة، إلى عملية بحث عن رضيع من ميانمار يبلغ عمره عامين، تم الإبلاغ عن فقدانه في بلدة "سوفان بوري" التايلاندية منذ 17 ديسمبر/كانون أول الجاري.

ما القصة؟
  • الرضيع سولوي بيو، وهو ابن عمال مهاجرين من ميانمار، كان يلعب مع صديق بالقرب من مزرعة قصب السكر حيث يعمل آباؤهم.
  • رئيس بلدية "سوفان بوري" الذي يشرف على عملية البحث، نيميت وانشايثانوانغ، ذكر أن زميلة سولوي البالغة من العمر ثلاث سنوات رجعت إلى والديها وأخبرتهما بأن شخصًا أخذ سولوي.
  • نيميت قال إن الشرطة تحقق أيضًا في قضية اختطاف محتمل، لكن جهود البحث ستستمر حتى يعثر على الطفل.
4 أفيال وسائقوها ينضمون لعملية بحث واسعة عن رضيع مفقود في مزرعة قصب السكر بتايلاند
الأفيال تتدخل
  • المئات من عمال الإنقاذ المتطوعين والشرطة والجنود قاموا بتمشيط 80 فدانًا من حقول قصب السكر الذي يبلغ ارتفاعه مترين، كما يقوم فريق من الغواصين بالبحث في البرك القريبة.
  • سائقو أفيال من الأقاليم القريبة انضموا بصحبة أفيالهم إلى عملية البحث، على أمل أن تتمكن الفيلة من تغطية المساحة الشاسعة.
  • لايتونغريين ميبان، صاحب فيل، قال إنه واثق من أن الأفيال حساسة لوجود البشر والحيوانات الأخرى.
المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)