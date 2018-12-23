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غوغل يضاعف سعة "لايف ألبوم" لـ 20 ألف صورة

ترمب اتهم غوغل بالتحيز ضده في نتائج البحث
ترمب اتهم غوغل بالتحيز ضده في نتائج البحث
23/12/2018

ضاعفت شركة غوغل عدد الصور التي يمكن للمستخدمين تخزينها ومشاركتها على خدمة "لايف ألبوم" من 10 آلاف صورة إلى 20 ألف صورة.

التفاصيل وفق موقع "سي نت دوت كوم":
  • محرك البحث العملاق "غوغل" رفع الحد الأقصى لعدد الصور التي يمكن للمستخدم تخزينها على ألبومه الخاص في خدمة "لايف ألبوم" من 10 آلاف صورة إلى 20 ألف صورة.
  • السعة الأصلية للخدمة والبالغة 10 آلاف صورة، ليست كبيرة لما يبدو من الرقم نظرا لآن المستخدم يقوم بإعداد "لايف ألبوم" لكي يسحب كل صورة أو تسجيل فيديو يتم تصويرها باستخدام الهاتف الذكي للمستخدم، حيث يتم تسجيل كل لقطة من تسجيل الفيديو باعتبارها صورة مستقلة.
  • غوغل كشفت عن زيادة سعة "لايف ألبوم" من خلال رسالة منشورة على صفحة الدعم الفني الخاصة بها، لكنها حذرت من أن زيادة سعة الألبوم يمكن أن تحد من الخصائص التي يتمتع بها المستخدم على هذه الخدمة. 
  • غوغل كانت قد أطلقت في وقت سابق من العام الحالي خدمة "لايف ألبوم" لكي تتيح للمستخدمين تخزين وتبادل الصور مع أصدقائهم وأفراد أسرهم عبر الإنترنت، على طريقة تطبيق إنستغرام.
المصدر : الألمانية
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