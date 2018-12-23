غوغل يضاعف سعة "لايف ألبوم" لـ 20 ألف صورة

ضاعفت شركة غوغل عدد الصور التي يمكن للمستخدمين تخزينها ومشاركتها على خدمة "لايف ألبوم" من 10 آلاف صورة إلى 20 ألف صورة.

التفاصيل وفق موقع "سي نت دوت كوم":