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شاهد: فنان يعزف على غيتار أثناء خضوعه لجراحة في المخ

22/12/2018

عزف فنان الجاز الجنوب أفريقي موسى مانزيني موسيقاه في أنحاء شتى من العالم؛ لكنه قدم عرضا ليس له مثيل عندما داعب أوتار غيتاره وهو راقد للخضوع لجراحة في المخ.

ويظهر مانزيني الذي يعزف عددا من الآلات ويحاضر في الجامعة في فيديو مصور أثناء الجراحة التي استمرت ست ساعات لاستئصال ورم في المخ إذ يبدو راقدا على ظهره في غرفة العمليات محاطا بأفراد الطاقم الطبي ويعزف على أوتار الغيتار.

وسمح ذلك للأطباء في مدينة دربان بجنوب أفريقيا بتحديد مناطق المخ التي يستخدمها مانزيني عند العزف حتى يحافظوا عليها ويعيدوا إلى أصابعه بعض الحركات التي تأثرت سلبا بالورم.

وقال مانزيني لـ"رويترز" بعد أسبوع من العملية الجراحية "انتابني شعور غريب للغاية وغير مريح. أن تكون في حالة بين التخدير العام واليقظة وتسمع أصوات معدات الطبيب داخل رأسك… يكون من الصعب للغاية التركيز".

واختار الأطباء أن يظل مانزيني يقظا لتقييم أي المناطق في دماغه تعمل أثناء إجراء الجراحة مما يساعد على الحد من خطر إصابته بأي أضرار عصبية.

المصدر : رويترز
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