دراسة تحذر.. البدانة مسؤولة عن كثير من حالات الإصابة بالسرطان

أشارت دراسة حديثة إلى أن زيادة وزن الجسم مسؤولة عن حوالي 4% من جميع حالات السرطان في العالم، ونسبة كبيرة من الأورام الخبيثة التي تم تشخيصها في البلدان النامية.

وقال الباحثون في دورية CA: A Cancer Journal for Clinicians)) سي.إيه- إيه كانسر جورنال فور كلينيكانز، إنه اعتبارا من 2012. كانت زيادة الوزن مسؤولة عن 544 ألف و300 حالة سرطان تم تشخيصها سنويا في جميع أنحاء العالم.

ما علاقة السرطان بزيادة الوزن؟