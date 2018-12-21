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منوعات|روسيا

الإجابة عند بوتين.. شاهد| هل يصبح لروسيا سيدة أولى جديدة؟

21/12/2018

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، الذي يركز على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد الروسي، إن من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.

كان بوتين (66 عاما)، الذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

هل ينوي بوتين الزواج مرة أخرى؟
  • بوتين كان متزوجا من "ليودميلا بوتينا" منذ عام 1983 حتى طلاقهما الذي أُعلن عنه عام 2013.
  • بوتين قال مبتسما "كشخصية عامة، يتعين علي القيام بذلك في مرحلة ما".
  • بوتين تزوج من ليودميلا بوتينا عام 1983. ولا تشارك ابنتاهما كاترينا وماريا، وهما في أوائل الثلاثينات من العمر، في الحياة السياسية وبقيتا خارج دائرة الضوء.
  • منذ أن طلّق ليودميلا، انتشرت شائعات حول حياة بوتين الشخصية، وذكرت صحيفة روسية أنه كان على علاقة مع ألينا كاباييفا، وهي لاعبة جمباز أولمبية سابقة، لكن بوتين رفض تأكيد هذا الأمر.
  • وكالة "رويترز" للأنباء ذكرت عام 2016 أن رجل أعمال له علاقات مع تابعين لبوتين نقل ملكية عقارات إلى شقيقة ألينا وجدتها.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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