الإجابة عند بوتين.. شاهد| هل يصبح لروسيا سيدة أولى جديدة؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، الذي يركز على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد الروسي، إن من المحتمل أن يتزوج مرة أخرى، لكنه لم يفصح عن اسم العروس.

كان بوتين (66 عاما)، الذي يحافظ بشدة على خصوصياته وخصوصيات أفراد أسرته، يرد على سؤال طرحه أحد المراسلين في المؤتمر الصحفي السنوي، والذي ركز في أغلبه على العلاقات الدولية وحالة الاقتصاد.

هل ينوي بوتين الزواج مرة أخرى؟