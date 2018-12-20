مصريون يسخرون من انتقاد السيسي للبدانة ويربطونها بالاستبداد

أطلق مصريون النكات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي انتقد فيها زيادة أوزانهم، وهي المرة الثانية التي يشير فيها الجنرال السابق لهذا الأمر خلال شهرين.
– قدامى على البوكس
= في ايه ده انا زايده ٢ كيلو بس
😂😂😂 pic.twitter.com/lplvkhapvM
— Omar Hamdy (@omar30544) December 17, 2018
https://twitter.com/R22N2/status/1074681890681040896?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/sh244Random/status/1074533662484561920?ref_src=twsrc%5Etfw
السيسي قال حاجة مفيدة عن انتشار السمنة
بين المواطنين
الناس لازم تخس
وقال لابد من جعل الرياضة مادة أساسية وتضاف للمجموع
كويس وكلام ممتاز
بس السمنة دي سوء تغذية مش كتر اكل
— ولد شيخ الغفر_جادلله (@Gadallllah) December 15, 2018
#السيسي والمهرجانات اقصد المؤتمرات؛كل يوم مؤتمر
خلص اللف بره البلد واشتغل مؤتمرات ؛بيتعب!!
المهم اي كلام يشغل به الناس ؛هذا ثاني مؤتمر يذكر فيه السمنة المفرطة!
والناس أصلاً مش لاقية تأكل ، يظهر ان قعدته في وسط احفاده وأصحابهم الهموه بهذة الفكرة..#سترة_خضرة_لمصر #سمية_الجنايني
— سمية الجناينى (@somayyaganainy) December 15, 2018
https://twitter.com/Mohamed59375771/status/1074836318109253633?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Livemmoment/status/1075667282901258245?ref_src=twsrc%5Etfw