شاهد: "أوباما نويل" يفاجئ أطفالا مرضى بهدايا عيد الميلاد

فاجأ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مرضى مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، بزيارة غير متوقعة، أمس، مرتديًا قبعة "بابا نويل" وهو يحمل كيسًا ضخمًا ممتلئًا بهدايا العام الجديد

"أوباما نويل"

أوباما لاقى تحية واستقبالًا حارًا، حينما وصل إلى المستشفى الوطني للأطفال بواشنطن.

رغم زيارته المفاجِئة دون سابق إنذار، إلا أن الخبر انتشر بسرعة في أرجاء المشفى فاحتشد عدد من العاملين والأطباء وطواقم التمريض وعدد من المواطنين، للترحيب بالرئيس السابق.

"أوباما نويل" زار عددًا من الأطفال المرضى في قاعة الألعاب، ووزع عليهم الهدايا.

Thank you @BarackObama for making our patients’ day so much brighter. Your surprise warmed our hallways and put smiles on everyone’s faces! Our patients loved your company…and your gifts! https://t.co/bswxSrA4sQ ❤️ #HolidaysAtChildrens #ObamaAndKids pic.twitter.com/qii53UbSRS — Children's National Hospital 🏥 (@ChildrensNatl) December 19, 2018

الرئيس السابق أجرى زيارات منفردة مع الأطفال المرضى وعائلاتهم بغرفهم الخاصة، وتبادل معهم أطراف الحديث والتقط معهم صورًا تذكارية.

أوباما سجل رسالة عبر الفيديو، لكل الأطفال المرضى الذين لم يتسنَ له مقابلتهم.

الرئيس السابق وجه الشكر للعاملين في المستشفى على تفانيهم في العمل لاسيما في أوقات عطلات أعياد الميلاد.

Merry Christmas and happy holidays to the extraordinary kids, families, and staff at Children’s National. And thanks for humoring me as your stand-in Santa. https://t.co/mFmYCVk7cr — Barack Obama (@BarackObama) December 19, 2018

المستشفى نشر فيديو على صفحته بموقع "تويتر"، يظهر احتشاد المواطنين والموظفين حول أوباما للترحيب به في ممرات المشفى.

الفيديو حصد ملايين المشاهدات، ووجه المشفى الشكر للرئيس السابق على الزيارة والهدايا "لقد جعل يوم مرضانا أكثر إشراقًا، ورسم الابتسامات على وجوه الجميع".

في المقابل، غرّد أوباما على تويتر بقوله "عيد ميلاد سعيد، وعطلات سعيدة للأطفال والعائلات والموظفين الاستثنائيين في المستشفى الوطني. وشكرا لاستحساني كشخص في زي بابا نويل".

Merry Christmas and Happy Holidays to you and your family, Mr. President! I miss you something crazy 🎅🏻 pic.twitter.com/d2qIZZx7Im — Angie Wormy (@un_gusanito) December 20, 2018

رقصة ميشيل

ميشيل أوباما سيدة أمريكا الأولى سابقًا، زارت هي الأخرى قبل أيام، مستشفى للأطفال في دنفر بولاية كولورادو، وتحدثت مع الصغار عن احتفالات عيد الميلاد المقبلة، وأجابت عن أسئلتهم.

زيارة زوجة رئيس أمريكا السابق، إلى المشفى شهدت موقفًا طريفًا عندما سألها طفل (14 عامًا) عن الرقصة المفضلة لديها، فاعترفت بأنها ليس لديها اسم لحركة رقص معينة وأنها تتحرك وفق إيقاع الموسيقى فقط، فأدى الطفل أمامها رقصة شهيرة على الإنترنت.