شاهد: 35 فارسا يبثون الإرادة في ذوي الإعاقة بغزة

افتتح اتحاد الفروسية الفلسطيني في قطاع غزة، الخميس، مسابقة محلية لقفز الحواجز بمشاركة 35 فارسًا، بمناسبة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" الذي يوافق 3 من ديسمبر/كانون الأول.

تفاصيل السباق:

المسابقة المحلية نُظمت في نادي "الفارس الفلسطيني" شمالي مدينة غزة، تحت عنوان "الإرادة والأمل" واستمرت ليوم واحد، وشهدت حضورًا واسعًا من ذوي الإعاقة وأهالي المشاركين.

أحمد عبدالعال، ممثل عن "نادي الفارس"، قال إن البطولة تأتي دعمًا لذوي الإعاقة في قطاع غزة بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

عبدالعال أضاف "من خلال البطولة نرسل رسالة لكل ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة لاستثمار قدراتهم وتعزيزها في رياضة الفروسية".

البطولة يشارك فيها "35 فارسًا على مستوى نادي الفارس الفلسطيني.

حسب إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي ومقره الضفة الغربية)، فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين يصل في الضفة وغزة، إلى نحو 27 ألفًا، منهم 17 ألفا يعانون من إعاقة حركية.