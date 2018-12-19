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شاهد: نجار كفيف ذاع صيته بالقاهرة لدقة مصنوعاته

19/12/2018

يدير نجار مصري كفيف ورشته في القاهرة، مؤكدًا أن إعاقته لن تقيّده. فَقد خالد محمود (52 عامًا) بصره قبل 16 عامًا لكنه مازال يدير عمله ذائع الصيت.

وكنجار ماهر، يعرف محمود أن التركيز أساسي للقيام بعمله على أكمل وجه. لكن دقة مصنوعات محمود الخشبية التي صنعها في ورشته، تثير الدهشة.

وبالرغم من فقده البصر، يصنع محمود هذه القطع الخشبية المعقدة مستخدمًا اللمسة، ويستشعر بالسطح المحبب للخشب بحساسية.

ويعمل محمود نجارًا منذ علمه شقيقه الحرفة وعمره تسع سنوات، وبالرغم من أنه أصبح كفيفًا عندما بلغ من العمر 36 عامًا، لم يكن التخلي عن العمل خيارًا مطروحًا، كي يلبي متطلبات أسرته.

وعندما بدأ العمل لأول مرة بعد فقده البصر، كان محمود قلقًا من ألا يأتي العملاء لنجار كفيف، واعتاد رفض الحصول على عربون من العملاء ليظهر لهم أنه واثق في قدراته.

لكنه الآن يقول إن عملاءه يثقون به، وتساعده الآن زوجته التي تراجع ما إذا كان عمله يتوافق مع متطلبات العميل.

ويوضح محمود أنه ينتظر العلاج منذ عامين على نفقة الحكومة، لكنه لا يعرف ما إذا كان سيحصل على العلاج أو متى؟ وحتى يأتي ذلك اليوم، فإن محمود عازم على الاستمرار في العمل.

المصدر : أسوشيتد برس
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