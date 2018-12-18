فيديو: جدل في مصر بعد خطوبة طفلين عمرهما 15 عاما

أدت خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما شمالي مصر، إلى نقاشات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في مقابل تعهدات أعلنتها هيئة حكومية بعدم السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.
#كفر_الشيخ
مواليد التسعينات بقى يروحوا ينتحروا 😂😂 pic.twitter.com/8ljsdZSdBz
— Ibrahim said (@Ibrahim45588960) December 17, 2018
#كفر_الشيخ
خطوبه القاصران فارس و ندي اصحاب 15 سنه🤔
قولوله لما كنا في سنه كنا بنبعت جوبات 😂😂 وبنخاف لحد يقفشها pic.twitter.com/MYzmKHgCmy
— للبيع ma gh rby (@maghrby_1) December 17, 2018
#كفر_الشيخ اللى فضحانا ف كل حته 😂
اقسم بالله اعرف شباب 35 مش لسه اتجوزوا 💔😣 pic.twitter.com/vWJtkKESAL
— `~ŜĀĻT~ ` (@m_abdelaziz74) December 17, 2018
https://twitter.com/ibrahimtalkhan/status/1074664741207986176?ref_src=twsrc%5Etfw
مدينة #دسوق شهدت أمس حفل خطوبة بين، فارس شريف الخادم، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، وندى عبد البر، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، ورد والد الطفل على المنتقدين قائلا: «والله اللي زعلان مننا يعمل زينا، خطبت لأبني بطريقة مشروعة معملناش حاجة غلط»#مصر #كفر_الشيخ pic.twitter.com/OuZxukW8L1
— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 18, 2018
#كفر_الشيخ يعني البت 14 سنه والولا 15 سنه واتخطبوا وانا 22 سنه وما اعرف الفرق بين الشبكه والمهر 😂😂😂طب ينفع كدا؟؟؟؟
— EL_hgag (@ahmed_el_hgag) December 17, 2018
طب سؤال يعني هما متصربعين ع ايه هايموتوا يعني لو استنوا يكملوا ٢٠ سنة أو حتى ١٨، لا بجد كده كتيير يعني 😏🤐#كفر_الشيخ
— Walaa Atallah (@WalaaAtallah1) December 17, 2018
تصدقوا إحنا شعب هايف #كفر_الشيخ من إستطاع منكم البأه فليتزوج .
بارك الله لكما
— 🗨 Tamer Elhariry (@TamerHariry) December 17, 2018