فيديو: جدل في مصر بعد خطوبة طفلين عمرهما 15 عاما

أدت خطوبة طفلين لم يتجاوز عمرهما 15 عاما شمالي مصر، إلى نقاشات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في مقابل تعهدات أعلنتها هيئة حكومية بعدم السماح بزواجهما قبل 3 سنوات.

التفاصيل:

السبت الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة كفر الشيخ حفل "خطوبة" الطفلين، وتداولت منصات التواصل، مقطع فيديو قصير لرقص القاصرين وسط بهجة من الحضور، وهو ما أثار ضجة لم تنته تداعياتها حتى اليوم.

صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل، (حكومي)، قال إنه فور تلقي بلاغ خطبة طفلي كفر الشيخ، وقع، والد الطفل، الإثنين، على إقرار بأنها مجرد خطوبة، وأنه لن يكون هناك زواج إلا ببلوغ الأطفال السن القانونية (18 عاما).

عثمان أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح اليوم"، بفضائية "dmc" المصرية، أن فكرة الخطوبة مرفوضة، وزواج الأطفال عادة مجتمعية خاطئة، وأن التوعية بذلك لن تتحقق إلا بقانون من البرلمان يجرم زواج الأطفال.

عثمان أشار إلى أنه تم تقديم قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مطالبا بسرعة إصدار التشريع لردع هذا الزواج، في ظل عدم فاعلية التوعية.

البرنامج استعرض تصريحات لأسرة الطفل تتحدث عن أن نجلها يحب الطفلة، ولا يجب الوقوف أم هذا الحب، خاصة وأنه يعمل ويتربح من عمله.

المجلس القومي للطفولة والأمومة (حكومي) تدخل لوقف زواج الطفلين، بعد انتقادات واسعة من خطورة ذلك الزواج المبكر.

عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس، قالت إنه بعد رصد الواقعة، جرى توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وتقرر وقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج (18 عامًا)، حتى يكون لديهما الوعي الكامل لتحمل المسؤولية في هذا الشأن.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات على إعلان خطوبة الطفلين، وتنوعت التعليقات بين السخرية والانتقاد.

#كفر_الشيخ

خطوبه القاصران فارس و ندي اصحاب 15 سنه🤔

قولوله لما كنا في سنه كنا بنبعت جوبات 😂😂 وبنخاف لحد يقفشها pic.twitter.com/MYzmKHgCmy — للبيع ma gh rby (@maghrby_1) December 17, 2018

#كفر_الشيخ اللى فضحانا ف كل حته 😂

اقسم بالله اعرف شباب 35 مش لسه اتجوزوا 💔😣 pic.twitter.com/vWJtkKESAL — `~ŜĀĻT~ ` (@m_abdelaziz74) December 17, 2018

https://twitter.com/ibrahimtalkhan/status/1074664741207986176?ref_src=twsrc%5Etfw

مدينة #دسوق شهدت أمس حفل خطوبة بين، فارس شريف الخادم، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، وندى عبد البر، 15 سنة بالصف الثالث الإعدادى، ورد والد الطفل على المنتقدين قائلا: «والله اللي زعلان مننا يعمل زينا، خطبت لأبني بطريقة مشروعة معملناش حاجة غلط»#مصر #كفر_الشيخ pic.twitter.com/OuZxukW8L1 — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 18, 2018

#كفر_الشيخ يعني البت 14 سنه والولا 15 سنه واتخطبوا وانا 22 سنه وما اعرف الفرق بين الشبكه والمهر 😂😂😂طب ينفع كدا؟؟؟؟ — EL_hgag (@ahmed_el_hgag) December 17, 2018

طب سؤال يعني هما متصربعين ع ايه هايموتوا يعني لو استنوا يكملوا ٢٠ سنة أو حتى ١٨، لا بجد كده كتيير يعني 😏🤐#كفر_الشيخ — Walaa Atallah (@WalaaAtallah1) December 17, 2018

تصدقوا إحنا شعب هايف #كفر_الشيخ من إستطاع منكم البأه فليتزوج .

بارك الله لكما — 🗨 Tamer Elhariry (@TamerHariry) December 17, 2018

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