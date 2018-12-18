"غوغل" يحتفل باليوم الوطني لدولة قطر

يحتفل، اليوم الأربعاء، محرك البحث العالمي "غوغل" باليوم الوطني لدولة قطر، إذ قام بوضع علم قطر فوق كلمة "غوغل" على واجهة البحث الرئيسية.

وتحتفل قطر في يوم الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام بذكرى اليوم الوطني؛ وذلك إحياءً لذكرى مؤسس الدولة الحديثة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، والذي تسلم مقاليد الحكم في البلاد يوم 18 ديسمبر عام 1878.

ويحمل علم قطر اللونين الأبيض، والعنابي (لون الشعاب المرجانية في محيط سواحل قطر).

ويضع محرك البحث العالمي "غوغل"، باستمرار صورًا تعبيرية عن مختلف المناسبات العالمية الهامة سواء في ذلك مناسبات الدول أو الشخصيات التاريخية.

وتم ربط واجهة الاحتفال باليوم الوطني بعد الضغط عليها بالعديد من الروابط الخاصة بالمعلومات ومقاطع الفيديو والمقالات حول اليوم الوطني لدولة قطر.

احتفالات عند كورنيش الدوحة باليوم الوطني

وتحتفل دولة قطر بذكرى اليوم الوطني، هذا العام تحت شعار "حوى المجد والآداب في عشر سنّه.. ونال المعالي كلّها والمراجل"، والشعار الآخر الموازي "المعالي كايده".

وبدأت أعمال الاحتفال قبل أيام، وتستكمل اليوم، ويشهد بعضها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويكتسب الاحتفال باليوم الوطني في الآونة الأخيرة أهمية خاصة في قطر، كونه يأتي وسط تحديات كبرى واجهتها الدوحة بقوة منذ بدء حصار فرضته عليها دول عربية شقيقة في يونيو/حزيران 2017، لكن قطر استطاعت إدارة الأزمة.