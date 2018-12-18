شاهد: الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية على طريقتها

بث فريق الأمم المتحدة على منصات التواصل الاجتماعي فيديو شارك فيه عدد من العاملين من جنسيات مختلفة يتحدثون كلمات بالعربية احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.
السلام عليكم..صباح الخير.. أهلا وسهلا بكم في الأمم المتحدة..مرحبا..شكرا..حبيبي..اللغة العربية مهمة.. أحب اللغة العربية.. ما شاء الله.. مبارك..إلى اللقاء
🙌فريق التواصل الاجتماعي في الأمم المتحدة يحييكم في #اليوم_العالمي_للغة_العربية pic.twitter.com/XM1QQIEqoZ
— الأمم المتحدة (@UNarabic) December 18, 2018
اطول كلمة في اللغه العربيه ..
وماهي اطول في اللغة نفسها ..👇🏼 pic.twitter.com/zCYT9Uevdj
— قصائد: عبدالله بن علوش (@3llos_3) December 18, 2018
✒ قال تعالى" إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "….لغتنا العربية اصطفاها الله سبحانه لتكون لغة القرآن الكريم وخص بها نبينا محمدﷺ .. هي هويتنا وتاريخنا وثقافتنا وحضارتنا العريقة… #اليوم_العالمي_للغة_العربية pic.twitter.com/netAFfDnyp
— Faiz albusaidi (@Frwr268) December 18, 2018
أمثلة بسيطة على جمال و روعة هذه اللغة العظيمة. #اليوم_العالمي_للغه_العربيه pic.twitter.com/HFp8s1oGC8
— داؤود الغافري 🧠🔎💡 (@count7da) December 18, 2018
الثامن عشر من كانون الأول/ديسمير هو #اليوم_العالمي_للغة_العربية
العربية هي من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، كما أنها إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدةhttps://t.co/Ewc5mToTDJ pic.twitter.com/E1lhGIzToc
— الأمم المتحدة (@UNarabic) December 18, 2018