شاهد: "مطلوب زعيم" تقطع حفلا غنائيا في جامعة مصرية

تسببت أغنية "مطلوب زعيم" في قطع حفل فرقة "كايروكي" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (خاصة) غربي القاهرة، مساء أمس.

الحفل الذي أقيم في ستاد كرة القدم داخل الجامعة، شهد حضورا لافتا من الطلاب الذين استشاطوا غضبًا بعدما قام المنظمون بقطع الحفل أثناء غناء الأغنية.

وكانت الفرقة تغني بالعامية المصرية كلمات (مطلوب زعيم يحمي الحقوق.. يعدل ما بين الناس تمام زي الفاروق.. ويكون حنيّن على الفقير.. وعلى الفاسد يفتري يهدم على دماغه الشقوق.. ويعلقه على المشنقة أو يرفعه على رأس خازوق.. مطلوب زعيم ميقولش على الخواف حكيم.. ويكون كمان سمعه سليم …)، حين صعد المنظمون المسرح وقاموا بفصل الكهرباء عن الآلات الموسيقية وسط غضب الطلاب.

وكاريوكي هي فرقة روك مصرية مؤلفة من 5 أفراد وتغني بالعامية المصرية، بدأت بشكل رسمي في 2003، وذاع صيتها مع ثورة 25 يناير وتحديدًا بعد أغنية "صوت الحرية" التي تم عرضها قبل يوم واحد من تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، فاعتبرها الشباب "أغنية الثورة".

وإلى جانب كاريوكي، أحيا الحفل أيضًا المطرب محمود العسيلي والفنانة روتانا سليم.