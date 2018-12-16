شاهد: ثياب بتقنية "في حجم البرغوث" لشحن هاتفك المحمول

طوّر باحثون في بريطانيا ألواح طاقة شمسية بحجم البرغوث يمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس بحيث تسمح للمستخدم بتوليد الطاقة أثناء الحركة اليومية، ثم استخدامها لشحن الهواتف المحمولة.

بحجم البرغوث

الباحثون بجامعة "نوتنغهام ترنت" البريطانية أكدوا أن التقنية الجديدة تم اختبارها بالفعل، وتبين أنها تستطيع أن تشحن الهواتف المحمولة والساعات الذكية.

فريق البحث أكد أن تلك الألواح الدقيقة معزولة بطريقة خاصة بحيث لا تصاب بأي ضرر في حالة تعريضها للمياه أثناء غسيل الملابس.

حجم ألواح الطاقة الشمسية الجديدة لا يزيد على ثلاثة مليمترات في الطول و1.5 مليمترا في العرض، وتكاد تكون غير مرئية بالعين المجردة.

المستخدم لا يشعر بتلك الألواح أثناء ارتداء هذه النوعية من الثياب.

أكالا ساثارسينغ، باحث مشارك في الدراسة، قال إن هذه التقنية المثيرة للاهتمام يمكنها أن تحدث ثورة في طريقة تفكيرنا بشأن الطاقة الشمسية والثياب والأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء.

تصريحات البروفسير تيلاك دياس، رئيس فريق البحث: