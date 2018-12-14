ثغرة في فيسبوك تسمح بالدخول على الصور الشخصية للملايين

قالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت ثغرة ربما أثرت على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص.
وأضافت شركة فيسبوك في بيان أن العيب ربما مكن نحو 1500 تطبيق من الدخول على الصور الشخصية للمستخدمين لأكثر من 12 يوما.
تفاصيل الثغرة وفقا لبيان فيسبوك
- الفترة التي حدثت فيها للثغرة كانت بين 13 و25 من سبتمبر/ أيلول الماضي.
- سيتم إرسال تحذير إلى المستخدمين، الذي ربما تعرضوا للمشكلة.
- التحذير سيتضمن رابطا يمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كانوا استخدموا أي تطبيقات تمكنت عبر الثغرة من الدخول إلى الصور الشخصية.
- الثغرة منحت طرفا ثالثا حق الدخول على صور شخصية للمستخدمين.
- الصور التي تعرضت للثغرة تشمل تلك التي تم تحميلها ولكن لم يتم نشرها.
- يسمح تطبيق فيسبوك لتطبيقات أخرى بالدخول على الصور التي تمت مشاركتها على الصفحة الشخصية للمستخدم على التطبيق.
تحقيقات وغرامات
- مفوضية حماية البيانات في أيرلندا قالت إنها بدأت تحقيقا بشأن مدى التزام فيسبوك بقواعد الاتحاد الأوربي الجديدة.
- دخلت القواعد، التي تعد أكثر تشددا عما سبقها، حيز التطبيق في شهر مايو/ أيار الماضي.
- الهيئة الإيطالية المعنية بمراقبة المنافسة أعلنت الأسبوع الماضي أن على "فيسبوك" دفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو، نحو 11.4 مليون دولار، بسبب انعدام الشفافية بشأن ما تفعله ببيانات المستخدم.
- الهيئة قالت إنه لا يتم إعلام المستهلكين بما يكفي بشأن الاستخدام التجاري المحتمل للبيانات الشخصية التي يتم الطلب منهم تقديمها عند الاشتراك في فيسبوك.
- الهيئة أضافت أنه جرى تغريم عملاق مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعه هؤلاء المشتركين بالفعل بالسماح لفيسبوك بتمرير بياناتهم إلى طرف ثالث عبر تفضيلات خصوصية موضوعة مسبقا.
- الهيئة الإيطالية أدانت فيسبوك ووصفة ما يقوم به "بممارسة عدائية " تنتهك قوانين المستهلك.
- هذه هي الأزمة الأخيرة في سلسلة من الفضائح التي عانى منها فيسبوك مؤخرا بشأن اختراق البيانات الشخصية.
- أشهر تلك الأزمات كانت الكشف في مايو/ أيار الماضي عن الاختراق من جانب شركة "كامبريدج أناليتيكا" للبيانات الشخصية لنحو 90 مليون من مستخدمي الموقع.