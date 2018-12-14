ثغرة في فيسبوك تسمح بالدخول على الصور الشخصية للملايين

قالت شركة فيسبوك إنها اكتشفت ثغرة ربما أثرت على ما يصل إلى 6.8 مليون شخص.

وأضافت شركة فيسبوك في بيان أن العيب ربما مكن نحو 1500 تطبيق من الدخول على الصور الشخصية للمستخدمين لأكثر من 12 يوما.

تفاصيل الثغرة وفقا لبيان فيسبوك

الفترة التي حدثت فيها للثغرة كانت بين 13 و25 من سبتمبر/ أيلول الماضي.

سيتم إرسال تحذير إلى المستخدمين، الذي ربما تعرضوا للمشكلة.

التحذير سيتضمن رابطا يمكن المستخدمين من معرفة ما إذا كانوا استخدموا أي تطبيقات تمكنت عبر الثغرة من الدخول إلى الصور الشخصية.

الثغرة منحت طرفا ثالثا حق الدخول على صور شخصية للمستخدمين.

الصور التي تعرضت للثغرة تشمل تلك التي تم تحميلها ولكن لم يتم نشرها.

يسمح تطبيق فيسبوك لتطبيقات أخرى بالدخول على الصور التي تمت مشاركتها على الصفحة الشخصية للمستخدم على التطبيق.

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