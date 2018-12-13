قبل اختيار ماركة السيارة تعرف على ترتيبها عالميا؟

فقد سوق السيارات العالمي كثيرا من قوته الدافعة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2018 بعد النتائج الإيجابية التي حققها في النصف الأول من هذا العام.

وأرجع تقرير الترتيب العالمي لأكبر 50 علامة تجارية في عالم السيارات ذلك إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترمب، والتي أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي عموما وقطاع السيارات بصفة خاصة.

وأنهى قطاع السيارات الأوربية الربع الثالث (يوليو/تموز- سبتمبر/أيلول) بانخفاض بنسبة 3%، وفقد السوق خلال سبتمبر فقط 10.6% من المبيعات، بينما هبطت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 18%.

وبلغ حجم مبيعات السيارات في العالم في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي، 7.6 مليون سيارة بانخفاض 4.2 % عن شهر سبتمبر/ أيلول.

وبعد هذه النتائج أصبح هدف بيع 100 مليون سيارة في عام واحد في 2019 بعيد المنال، بحسب التقرير.

وأشار التقرير، إلى ان تويوتا جاءت في المركز الأول، وبفارق كبير عن منافستها فولكس فاغن التي حلت ثانيا، بينما هبطت فورد إلى المركز الثالث، واحتدمت المنافسة على المركز الرابع بين نيسان وهوندا.

تويوتا أولا

حصلت شركة تويوتا على نصيب الأسد من إجمالي المبيعات الشهرية والعالمية للسيارات، في التقرير الصادر عن شهر أكتوبر 2018 لأكبر 50 ماركة سيارات في العالم؛ حيث وصل حجم مبيعاتها منذ بداية العام إلى 7.32 مليون سيارة بزيادة 1.2% عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت نسبة الزيادة في أكتوبر 6.1% مقارنة بشهر سبتمبر.

جاءت النتائج الإيجابية نتيجة نمو المبيعات في تايلاند، وروسيا، وإسبانيا، بينما تأثرت المبيعات سلبا في اليابان، والفلبين، والسعودية، وإندونيسيا، وإسرائيل.

فولكس فاغن ثانيا

جاءت فولكس فاغن في المركز الثاني، بفارق 174.8 ألف سيارة عن منافستها تويوتا، ومبيعات بلغت 5.77 مليون سيارة، بزيادة 2.2% منذ بداية العام، وانخفاض بلغ 9.6% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

جاءت أفضل النتائج في أسواق البرازيل، وإسبانيا، وروسيا، والسويد، وهولندا، وكندا.

فورد ثالثا

استمرت فورد في المركز الثالث بأداء سلبي حيث فقدت 1.2% من مبيعاتها العام الماضي، كما هبطت مبيعاتها منذ بداية العام بنسبة 8.5%، لتحقق مبيعات بعدد 4.6 مليون سيارة، وانخفضت مبيعاتها في أكتوبر بنسبة 14.7% مقارنة بشهر سبتمبر.

جاء الأداء السلبي بسبب الانخفاض الكبير في المبيعات في الصين، بينما تضاعف نمو المبيعات في تايلاند، والبرازيل، وروسيا.

نيسان وهوندا منافسة محتدمة

بفارق ضئيل بلغ 35 ألف سيارة سبقت نيسان هوندا للمركز الرابع، بإجمالي مبيعات منذ بداية العام بلغ 4.163 مليون سيارة، بينما جاءت هوندا في المركز الخامس بمبيعات بلغت 4.128 مليون سيارة منذ بداية العام.

هيونداي سادسا

جاءت هيونداي في المركز السادس بمبيعات بلغت 3.69 مليون سيارة، بزيادة 3.3% منذ بداية العام، وانخفاض بلغ 0.5% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

شيفروليه سابعا

جاءت شيفروليه في المركز السابع بمبيعات بلغت 3.38 مليون سيارة، بزيادة 1.2% منذ بداية العام، وانخفاض بلغ 4.8% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر.

كيا ثامنا

جاءت كيا في المركز الثامن بمبيعات بلغت 2.39 مليون سيارة، بزيادة 4.6% منذ بداية العام.

مرسيدس تاسعا

جاءت مرسيدس في المركز التاسع بمبيعات بلغت 2.14 مليون سيارة، بزيادة 2% منذ بداية العام

رينو عاشرا

جاءت رينو في المركز العاشر بمبيعات بلغت 2.39 مليون سيارة، بانخفاض 2.5% منذ بداية العام، وكذلك انخفاض بنسبة 13.2 في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر

كانت أسرع العلامات نموا علامة جيلي الصينية التي جاءت في المركز 19 عالميا، بمبيعات بلغت 1.046 مليون سيارة منذ بداية العام، وبلغت نسبة الزيادة في المبيعات 23.2%.

وتذيلت شركة ميني قائمة المبيعات الشهرية للسيارات، بحجم مبيعات بلغ 30.176 ألف سيارة وبزيادة 9.5% عن شهر سبتمبر، ومبيعات إجمالية منذ بداية العام بلغت 297.45 ألف سيارة بزيادة 0.3%.