البث الحي
منوعات

شاهد: معمرة يبلغ عمرها 102 سنة تقفز من علو شاهق

12/12/2018

أصبحت امرأة في الثانية بعد المئة من عمرها أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم بعدما قفزت من ارتفاع 4300 متر فوق جنوب أستراليا.

المعمرة "آيرين أوشيا" والتي يبلغ عمرها 102 سنة أصبحت أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم بعدما قفزت من ارتفاع 4 آلاف و300 متر فوق جنوب أستراليا.

وقالت المعمرة آيرين أوشيا المحبة للمغامرات القصوى بعد القفز بسرعة 220 كيلومترا في الساعة "كل شيء طبيعي".

وسائل إعلام أسترالية نقلت عن السيدة المسنة أوشيا قولها "الطقس كان صافيا جدا لكن البرد كان قارسا".

المعمرة "آيرين أوشيا" قامت بأول قفزة حرة بمظلة في عام 2016 بمناسبة بلوغها المئة.

آيرين أنجزت قفزتها " الخيرية " لجمع المال لجمعية تعنى بمساعدة مصابين بمرض عصبي بعدما توفيت ابنتها جراء هذا المرض.

المصدر : فرانس برس
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

محمد صلاح ينشر أول صورة له بعد تعافيه من كورونا

اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح (موافع التواصل)