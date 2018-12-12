شاهد: معمرة يبلغ عمرها 102 سنة تقفز من علو شاهق

أصبحت امرأة في الثانية بعد المئة من عمرها أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم بعدما قفزت من ارتفاع 4300 متر فوق جنوب أستراليا.

المعمرة "آيرين أوشيا" والتي يبلغ عمرها 102 سنة أصبحت أكبر شخص يقوم بالقفز الحر بالمظلة في العالم بعدما قفزت من ارتفاع 4 آلاف و300 متر فوق جنوب أستراليا.

وقالت المعمرة آيرين أوشيا المحبة للمغامرات القصوى بعد القفز بسرعة 220 كيلومترا في الساعة "كل شيء طبيعي".

وسائل إعلام أسترالية نقلت عن السيدة المسنة أوشيا قولها "الطقس كان صافيا جدا لكن البرد كان قارسا".

المعمرة "آيرين أوشيا" قامت بأول قفزة حرة بمظلة في عام 2016 بمناسبة بلوغها المئة.

آيرين أنجزت قفزتها " الخيرية " لجمع المال لجمعية تعنى بمساعدة مصابين بمرض عصبي بعدما توفيت ابنتها جراء هذا المرض.