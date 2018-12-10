ما هي قصة تعذر الاتصال بخوادم فيسبوك وكيف تحمي حسابك؟

تداول مستخدمو فيسبوك في مصر مؤخرًا، رسائل تفيد بـ"تعذر الاتصال بالخادم"، مصحوبة بطلب "رجاء النكز والتعليق"، لاعتقادهم بأن النكز يمنع حظر حساباتهم.. فما هي القصة؟

انكزني من فضلك

"تعذر الاتصال بالخادم.. برجاء النكز أو التعليق"، رسالة منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، وأثارت الجدل في الفترة الأخيرة.

مستخدمو فيسبوك مصر، تداولوا الأمر وطلبوا من الأصدقاء سرعة رد النكز والتعليق بعبارات أو ملصقات، معتقدين أن ذلك له علاقة بتنشيط حساباتهم أو منع حظرها على فيسبوك.

موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا "فيسبوك"، لم يعلن عن وجود أي خطأ أو مشكلة أو عطل بخوادمه، كما لا يوجد تفسير لهذه الرسالة على فيسبوك.

تفسيرات بعض الخبراء تتجه إلى أن تلك الرسائل ربما تكون حملة وهمية لخداع المستخدمين.

إحدى المنشورات على فيسبوك لطلب النكز والتعليق

ما الذي يعنيه النكز؟

فيسبوك يشير إلى أن النكز Poke ما هو إلا وسيلة للفت انتباه الأصدقاء والإشارة لهم والترحيب بهم، وتنبيههم باهتمامك بزيارة صفحتهم، وربما تذكيرهم بالرد على رسائلهم.

من المفاهيم الخاطئة والشائعة، وجود علاقة بين حظر الحساب أو تعطيله وبين النكز.

هذا الاعتقاد الخاطئ وصفه بعض المختصين بأنه نوع من العبث المنتشر على منصات التواصل ونوع من أنواع الانسياق العام وراء الشائعات في مصر.

بعض المختصين أشاروا إلى أن كثرة التعليقات والملصقات غير الحقيقية، والاستخدام الخاطئ لفيسبوك هو ما قد يؤدي إلى غلق أو تعطيل الحسابات.

كيف تؤمن حسابك في فيسبوك؟

احرص على حماية كلمة السر:

لا تستخدم كلمة سر فيسبوك بأي مكان آخر على الإنترنت ولا تشاركها مطلقًا.

اختيار كلمة سر يصعب تخمينها.

تجنب احتواء كلمة السر على اسمك أو على أي كلمات شائعة.

لا تشارك معلومات تسجيل الدخول مطلقًا:

تحقق دائمًا من عنوان URL لموقع الويب قبل إدخال معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك.

إذا ساورتك الشكوك، فاكتب www.facebook.com في المتصفح للوصول إلى فيسبوك.

لا تقم أيضًا بإعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني الواردة من فيسبوك إلى الأشخاص الآخرين؛ وذلك لأنها قد تحتوي على معلومات حساسة بشأن حسابك.

سجل الخروج من فيسبوك:

افعل ذلك عند استخدام جهاز كمبيوتر تشاركه مع أشخاص آخرين.

إذا نسيت، يمكنك تسجيل الخروج عن بُعد.

لا تقبل طلبات صداقة من أشخاص لا تعرفهم:

يمكن للمحتالين إنشاء حسابات زائفة لمصادقة الأشخاص.

عند مصادقة المحتالين، قد يمكنهم نشر محتوى غير مهم على يومياتك والإشارة إليك في المنشورات وإرسال رسائل ضارة إليك.

احترس من البرامج الضارة:

تعرف على علامات إصابة الكمبيوتر أو الجهاز المحمول وكيفية إزالة البرامج الضارة.

احرص على استخدام أحدث إصدار من متصفح الويب وإزالة أي تطبيقات أو إضافات متصفح مشبوهة.

لا تنقر مطلقًا على الروابط المريبة:

لا تفعل ذلك حتى وإن كان مصدرها صديق تعرفه أو شركة تعرفها.

يشتمل ذلك على الروابط التي يتم نشرها داخل فيسبوك (على سبيل المثال: في المنشورات) أو في رسائل البريد الإلكتروني.

يرجى العلم بأن فيسبوك لن يُطالبك مطلقًا بتقديم كلمة السر عبر رسالة بريد إلكتروني.

إذا رأيت رابطًا مشبوهًا على فيسبوك، فأبلغ عنه.

استخدم ميزات الأمان الإضافية:

على سبيل المثال، يمكنك تلقي تنبيهات بشأن تسجيلات الدخول غير المعروفة أو إعداد المصادقة الثنائية أو اختيار أصدقاء ليكونوا جهات الاتصال الموثوق بها.

إذا سجلت الدخول إلى فيسبوك من جهاز كمبيوتر، يمكنك استخدام التحقق من الأمان لمراجعة إعدادات الأمان لديك.

كيف تنشئ كلمة سر قوية؟