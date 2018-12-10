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منوعات|المكسيك

شاهد: لقطات فريدة لنيزك يضيء سماء مكسيكو سيتي

10/12/2018

أضاء نيزك سماء حي زوتشيميلكو في مكسيكو سيتي في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد.

وقال خورخي دياز هنري، الذي بث الفيديو على تويتر، إنه يعتبر نفسه محظوظًا لأنه استطاع رصد تلك اللحظة الفريدة.

والتقط هنري الفيديو للظاهرة التي وقعت في الساعة 5:40 صباحًا بالتوقيت المحلي للعاصمة المكسيكية، مستخدمًا كاميرا "كانون".

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل أنباء عن انفجار بركان "بوبوكاتبتبيل" بعد وقت قصير من مرور النيزك من فوق فوة البركان، وتساءلوا عما إذا كان النيزك له علاقة بالانفجار.

ويعتبر بركان "بوبوكاتبتبيل" من البراكين النشطة وثاني أكبر بركان في المكسيك، ويقع على بعد 80 كيلو مترا من العاصمة مكسيكو سيتي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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