شاهد: لصوص متنكرون في السترات الصفراء ينهبون متجرا فرنسيا

نهب لصوص متنكرون في زي متظاهرين بالسترات الصفراء، أجهزة كمبيوتر محمول وحاسبات لوحية من متجر أبل في مدينة بوردو الفرنسية أمس.

وأظهر تسجيل مصور، اثنين على الأقل من اللصوص يرتديان سترات صفراء -رمز الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وهما يسرقان الأجهزة في المدينة الفرنسية التي شهدت هي الأخرى احتجاجات عنيفة ضد الحكومة.

ويقول المتظاهرون إن الإصلاحات الاقتصادية لماكرون تحابي الأثرياء دون الفقراء الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين. وكان أمس السبت رابع عطلة أسبوعية تشهد احتجاجات عنيفة في فرنسا.

ومجموعات"السترات الصفراء" تحتج بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة عليه، احتجاجات (السترات الصفراء) بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة ومناهضة إصلاحات اقتصادية لماكرون.