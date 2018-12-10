البث الحي
منوعات|فرنسا

شاهد: لصوص متنكرون في السترات الصفراء ينهبون متجرا فرنسيا

10/12/2018

نهب لصوص متنكرون في زي متظاهرين بالسترات الصفراء، أجهزة كمبيوتر محمول وحاسبات لوحية من متجر أبل في مدينة بوردو الفرنسية أمس.

وأظهر تسجيل مصور، اثنين على الأقل من اللصوص يرتديان سترات صفراء -رمز الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- وهما يسرقان الأجهزة في المدينة الفرنسية التي شهدت هي الأخرى احتجاجات عنيفة ضد الحكومة.

ويقول المتظاهرون إن الإصلاحات الاقتصادية لماكرون تحابي الأثرياء دون الفقراء الذين لا يفعل الرئيس أي شيء لمساعدتهم على حد تعبير المحتجين. وكان أمس السبت رابع عطلة أسبوعية تشهد احتجاجات عنيفة في فرنسا.

ومجموعات"السترات الصفراء"  تحتج بشكل أساسي على زيادة أسعار الوقود والضرائب المفروضة عليه، احتجاجات (السترات الصفراء) بدأت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني عندما خرج نحو 300 ألف متظاهر إلى الشوارع في أنحاء البلاد للتنديد بارتفاع تكاليف المعيشة ومناهضة إصلاحات اقتصادية لماكرون.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)