البث الحي
منوعات

شاهد: لحظات حدوث زلزال قوي هز ولاية ألاسكا الأمريكية

1/12/2018

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مثيرة للحظات الزلزال القوي الذي ضرب جنوب ولاية ألاسكا الأمريكية.

التفاصيل:
  • اللقطات أظهرت أشخاصا وهم يحاولون الاختباء تحت الطاولات والمكاتب، فيما كان أخرون يبحثون عن أفراد أسرهم للهرب من المنازل.
  • هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن مركز الزلزال، الذي بلغت قوته سبع درجات، كان على عمق 43 كيلومترا.
  • الزلزال أحدث شقوقا في بعض الطرق وتسبب في تعطيل حركة المرور وانقطاع بث قنوات تلفزيونية محلية في أنكوريدج أكبر مدن الولاية.
  • السلطات أصدرت تحذيرا من وقوع موجات مد بحري عاتية (تسونامي) لمنطقة كوك إنليت التي تربط أنكوريدج بخليج ألاسكا لكن التحذير أُلغي فيما بعد.
المصدر : وكالات
المزيد من منوعات

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)