رانيا يوسف بعد إحالتها للمحاكمة: متمسكة بقيم وأخلاق المجتمع المصري

قررت محكمة مصرية اليوم محاكمة الممثلة المصرية رانيا يوسف لارتدائها فستانا في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، اعتبره العديدون "فاضحا" ومخالف للتقاليد ولاقى استهجانا واسعا.

التفاصيل:

محام مصري أقام دعوى قضائية مباشرة، اليوم، أمام محكمة جنح الأزبكية (وسط القاهرة) يتهم فيها الممثلة رانيا يوسف بـ "التحريض على الفسق والفجور"، وهي جريمة تصل عقوباتها إلى الحبس خمس سنوات، حسب مسؤول قضائي أكد أنه تم تحديد موعد جلسة في 12 من يناير/كانون الثاني لنظر الدعوى.

محام آخر معروف عنه أنه يقيم دعاوى ضد المشاهير، تقدم ببلاغ للنائب العام نبيل صادق وجه فيه الاتهامات نفسها إلى الممثلة التي ارتدت فستانا شفافا أسود اللون.

بيان لرانيا يوسف

الممثلة المصرية أصدرت بيانا اليوم قالت فيه: "أؤكد أنني لم أكن أقصد الظهور بشكل يثير حفيظة وغضب الكثيرين ممن اعتبروا الفستان غير لائق، من الممكن أن يكون خانني التقدير، حيث ارتديت الفستان للمرة الأولى ولم أكن أتوقع أن يثير كل هذا الغضب".

يوسف أضافت في بيانها: "لم أكن أتوقع كل ما حدث، وإن كنت أعلم لما ارتديت الفستان وهنا أكرر التأكيد على تمسكي بالقيم والأخلاق، التي تربينا عليها في المجتمع المصري التي كانت ولاتزال وستظل محل احترام".

موقف نقابة المهن