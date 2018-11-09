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شاهد: غرق 400 من الجاموس في نهر بعد تدافع

9/11/2018

قالت وزارة السياحة في بوتسوانا الخميس إن قطيعا من الجاموس يضم نحو 400 رأس غرق في نهر تشوبي المحاذي لحدود بوتسوانا وناميبيا بعد تدافع يمكن أن يكون سببه أسود جائعة طاردت القطيع.

والتقط نزل سيرونديلا لودج لرحلات السفاري القريب من مكان الحادث مقطع فيديو وصورا لقطيع الجاموس وقد تناثر في النهر الأربعاء.

ويتدفق نهر تشوبي محاذيا للجانب الشمالي الشرقي من متنزه تشوبي الوطني المعروف بقطعان كبيرة من الأفيال والزرافات والجاموس الأفريقي ما يجعله مقصدا سياحيا في الجزء الجنوبي من أفريقيا.

وجاء في بيان الوزارة أن التحقيقات الأولية التي تجريها بوتسوانا وناميبيا تشير إلى أن قطيعا ضخما بصورة استثنائية من الجاموس كان يرعى في ناميبيا قبل أن يتدافع ويسقط في نهر تشوبي عبر ضفته المنحدرة.

وقالت وسائل إعلام في ناميبيا إن الحادث وقع يوم الثلاثاء (6 من نوفمبر/تشرين الثاني).

المصدر : رويترز
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