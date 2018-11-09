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شاهد: صيني يسجل رقما قياسيا عالميا في حل مكعب روبيك بالقدم

9/11/2018

سجل فتى صيني رقما قياسيا عالميا لأسرع زمن في حل ثلاثة من مكعبات روبيك معا بيديه وإحدى قدميه.

ذكرت ذلك نشرة إعلامية وزعتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية الخميس بمناسبة اليوم السنوي لأرقامها القياسية.

التفاصيل
  • سجل كيو جيان يو (13 عاما)، وهو من شيامين في جنوب الصين، زمنا بلغ دقيقة و36 ثانية و39 جزءا من الثانية في حل المكعبات الثلاثة يوم 13 من أكتوبر/ تشرين الأول.
  • توضح النشرة الإعلامية لغينيس أنه ليس هناك رقم سابق لمثل هذه المحاولة، وبناء عليه فإن كيو يمكن اعتباره الأول وصاحب أسرع محاولة في هذا الأمر تشهدها لجنة تحكيم لغينيس.
  • كيو يلهو بمكعبات روبيك الملونة ثلاثية الأبعاد منذ كان عمره ستة أعوام. كما أنه ليس غريبا على الأرقام القياسية في حلها.
  • من بين الأرقام التي يحوزها كيو أسرع رقم قياسي مسجل في موسوعة غينيس لحل ثلاثة من مكعبات روبيك وهو يركض (خمس دقائق و6.61 ثانية) وأسرع زمن في حل مكعب روبيك من أوله لآخره (15.84 ثانية)، إضافة للرقم الذي أنجزه في 13 من أكتوبر/ تشرين الأول.
المصدر : رويترز
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