شاهد: دمى ضفادع تلعب البلياردو في بلدة سويسرية

تجلس ست دمى ضفادع حول مائدة عليها وعاء طعام. وتمتطي أخرى سنجابا وقد أمسكت بالزمام.

أهلا بكم في متحف الضفادع الفريد من نوعه في سويسرا.

رتب المتحف الموجود في بلدة استافاييه-لو-لاك الصغيرة في غرب البلاد 108 دمية لضفادع في أوضاع مختلفة: تكتب أو تلعب الورق أو تستمتع بلعبة البلياردو.

وأنشأ تلك الضفادع بين العامين 1848 و1860 فرانسوا بيرييه، وهو ضابط من عهد نابليون أراد تسجيل الحياة اليومية للناس في ذلك الوقت، كما يقول مكتب السياحة في البلدة.

وتشغل الضفادع حجرة في متحف البلدة، وهو بيت فخم من القرن الخامس عشر. وصارت للضفادع شعبية بين السياح والسكان لدرجة أنهم أطلقوا على تلك الحجرة اسم "متحف الضفادع".