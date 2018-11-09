البث الحي
منوعات

شاهد: دمى ضفادع تلعب البلياردو في بلدة سويسرية

9/11/2018

تجلس ست دمى ضفادع حول مائدة عليها وعاء طعام. وتمتطي أخرى سنجابا وقد أمسكت بالزمام.

أهلا بكم في متحف الضفادع الفريد من نوعه في سويسرا.

رتب المتحف الموجود في بلدة استافاييه-لو-لاك الصغيرة في غرب البلاد 108 دمية لضفادع في أوضاع مختلفة: تكتب أو تلعب الورق أو تستمتع بلعبة البلياردو.

وأنشأ تلك الضفادع بين العامين 1848 و1860 فرانسوا بيرييه، وهو ضابط من عهد نابليون أراد تسجيل الحياة اليومية للناس في ذلك الوقت، كما يقول مكتب السياحة في البلدة.

وتشغل الضفادع حجرة في متحف البلدة، وهو بيت فخم من القرن الخامس عشر. وصارت للضفادع شعبية بين السياح والسكان لدرجة أنهم أطلقوا على تلك الحجرة اسم "متحف الضفادع".

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مسن يخفي جثة والدته أعواماً ليستمر في تقاضي معاشها

عناصر من الشرطة السلوفينية (رويترز ـ أرشيف)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)