شاهد: الصين تبتكر مذيعا افتراضيا لتقديم نشرات الأخبار

أزاحت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية النقاب عن قارئ نشرة افتراضي يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليقوم بدور مذيع تليفزيوني يقدم عناوين نشرة أخبار الوكالة الرسمية على مدار الساعة.

أبرز ما أوردته صحيفة (إندبندنت) البريطانية نقلا عن بيان صحفي لوكالة شينخوا الصينية:

مذيع الذكاء الاصطناعي" عبارة عن مراسل تمت برمجته رقميا ليقوم بقراءة النصوص المكتوبة بينما يحاكي صورة وصوت مذيعين من البشر في مواقف مختلفة تمت تغذيته بها مسبقا.

المذيع الافتراضي الذي يرتدي بزة رسمية أنيقة ويتمتع بحسن المظهر والهندام بمقدوره قراءة الأخبار بصورة طبيعية كما يفعل مقدم النشرات البشري المحترف في تلك المهنة.

أطلقت وكالة الأنباء الرسمية الصينية علي قارئ نشراتها الصادرة باللغة الإنجليزية اسم (زيانغ شاو)، وهو يقوم بقراءة النصوص الإنجليزية التي يقوم محررو الوكالة بتزويده بها.

يقوم قارئ النشرة الافتراضي بتقليد صوت مذيعين حقيقيين وكذلك حركات الشفاه والكتفين والجسم وكذلك تعبيرات الوجه وارتفاع الحاجبين ونظرات العيون وغيرها من الصور التي يتم برمجته بها.

https://twitter.com/mqasem/status/1060762718003716098?ref_src=twsrc%5Etfw