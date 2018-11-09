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شاهد: الصين تبتكر مذيعا افتراضيا لتقديم نشرات الأخبار

9/11/2018

أزاحت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية النقاب عن قارئ نشرة افتراضي يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ليقوم بدور مذيع تليفزيوني يقدم عناوين نشرة أخبار الوكالة الرسمية على مدار الساعة.

أبرز ما أوردته صحيفة (إندبندنت) البريطانية نقلا عن بيان صحفي لوكالة شينخوا الصينية: 

  • مذيع الذكاء الاصطناعي" عبارة عن مراسل تمت برمجته رقميا ليقوم بقراءة النصوص المكتوبة بينما يحاكي صورة وصوت مذيعين من البشر في مواقف مختلفة تمت تغذيته بها مسبقا.
  •  المذيع الافتراضي الذي يرتدي بزة رسمية أنيقة ويتمتع بحسن المظهر والهندام بمقدوره قراءة الأخبار بصورة طبيعية كما يفعل مقدم النشرات البشري المحترف في تلك المهنة.
  • أطلقت وكالة الأنباء الرسمية الصينية علي قارئ نشراتها الصادرة باللغة الإنجليزية اسم (زيانغ شاو)، وهو يقوم بقراءة النصوص الإنجليزية التي يقوم محررو الوكالة بتزويده بها.
  • يقوم قارئ النشرة الافتراضي بتقليد صوت مذيعين حقيقيين وكذلك حركات الشفاه والكتفين والجسم وكذلك تعبيرات الوجه وارتفاع الحاجبين ونظرات العيون وغيرها من الصور التي يتم برمجته بها.

https://twitter.com/mqasem/status/1060762718003716098?ref_src=twsrc%5Etfw

  • تكنولوجيا القارئ الافتراضي لنشرات الأخبار في الصين تم تطويرها بالتعاون بين وكالة الأنباء الرسمية الصينية (شينخوا) من جانب وشركة سوغو التي تمتلك أكبر باحث علي الإنترنت في الصين من ناحية أخري، موضحة أن الجانبين سيقومان أيضا تطوير نسخة جديدة باللغة الصينية.
  •  الروبوت الذي يقدم النشرات يستطيع العمل على موقعها علي شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة علي مدار الساعة دون كلل أو توقف، مما يقلل تكاليف إنتاج الأخبار ويؤدي لتحسين كفاءة تقديم النشرات الإخبارية للجمهور.
  • هذه التكنولوجيا تعد الأولي من نوعها في العالم، سوف تكون مفيدة في مجال الأخبار العاجلة، غير أن مايكل وودريدج أستاذ علوم الحاسب في جامعة أكسفورد البريطانية يؤكد أن قارئ النشرات الافتراضي لا يمكن للمشاهد أن يتابعه سوي لدقائق معدودات.
  • "الروبوت المذيع" يفتقر للحس الإنساني ويقرأ بطريقة لا تعرف تلوين الصوت من حيث تفخيم أو تضخيم نطق الحروف وغيرها من الحركات التي يجيدها المذيعون المحترفون في المواقف الإخبارية المختلفة.
المصدر : صحيفة اندبندنت البريطانية
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