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مصر: نواب البرلمان يسعون للحصول على معاشات شهرية أسوة بالوزراء

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
7/11/2018

كشف النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الثلاثاء عن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون جديد يمنح معاشات شهرية لأعضاء المجلس أسوة بالمعاشات التي يتلقاها الوزراء.

  • حال إقرار مشروع القانون، سيحصل النواب على معاشات تتراوح نسبتها بين 10-25% من الحد الأقصى للأجور، على أن يتم منحها بشكل شهري كمكافأة للنائب.
  • لفت حنفي إلى وجود مادة بقانون مجلس النواب تنص على إلزام أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية بتقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم كشرط أساسي لقبول أوراق ترشحهم مما يجعل ما يقرب من ثلثي الأعضاء عرضة لفقدان معاشات وظائفهم عند الخروج من البرلمان أو الحصول على معاش زهيد.
  • كان الرئيس المصري قد صدق يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون ينص على خفض معاشات الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
  • وضع القانون قواعد جديدة لحساب معاشات تلك الفئات على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب).
المصدر : صحف
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