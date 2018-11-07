مصر: نواب البرلمان يسعون للحصول على معاشات شهرية أسوة بالوزراء

وضع القانون قواعد جديدة لحساب معاشات تلك الفئات على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية (آخر مكافأة أو راتب).