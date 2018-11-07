لماذا أنا بائس؟ أشياء صغيرة هي السبب!

في حين أن الإحباط وغيره من الأمراض النفسية هي أمراض سريرية بالتأكيد ولا يجب التقليل منها، هناك أيضًا عوامل تساهم في الشعور بالإحباط تؤثر على المرء.

ومن حين لآخر يسأل المرء نفسه لماذا أنا بائس للغاية؟ ويأتي البؤس في عدة أشكال كثيرة غير واضحة، وأحيانا ما يفتقر الأشخاص للفرح فحسب.

وتقدم سارة هانسن، وهي مؤلفة ومستثمرة، عدة أسباب لـ لم قد يكون المرء بائسا، كما تقدم اقتراحات بشأن كيفية السماح لأشعة الشمس بالانسلال مرة أخرى داخلنا، بحسب موقع "لايف هاك".

القلق

القلق يخلق اضطرابًا داخليًا، إنه أشبه بكرسي هزاز يتحرك بشدة ولكن دون أن يبارح مكانه.

لا يتمخض القلق عن أي فعل، إنه يجعلنا نتجمد لدرجة لا تجعلك غير قادر على التفكير بوضوح وإحداث التغييرات لضمان عدم حدوث النتيجة السلبية .

يفضل استغلال طاقتك في تغيير الأشياء التي يمكنك السيطرة عليها، وترك الباقي .

الضغينة

أن يكن المرء الضغائن في نفسه يشبه احتساء السم أو انتظار أن يموت الشخص الآخر، أنت بهذا لا تضر سوى نفسك بحمل كل هذه الطاقة السلبية.

انفض عنك هذه المرارة لمصلحتك، فالشخص الذي انتقدك يحظى تقريبًا بوقت رائع بدون التفكير للحظة فيك، بينما أنت تهدر حياتك بإرسال شعاع الموت لهم بذهنك .

أنت وحيد

الإنسان مخلوق اجتماعي بالفطرة وإقامة علاقات مع الآخرين يشكل جزءًا كبيرًا من الحياة، فإذا وجدت نفسك وحيدًا ومحبطًا في العطلات الأسبوعية، ابذل بعض المجهود لتغيير هذا.

إيجاد الصداقات سوف تحسن بالتأكيد حماسك لما يجلبه لك النهار الجديد.

تغليب السعي وراء المادية

في حين أن المال بالتأكيد مكسب كبير في هذه الحياة، فهو لا يجلب السعادة !

فكر في كيف سيكون شعورك إذا ما كان غدًا هو آخر يوم لك في الحياة، هل ستريد حقا جمع المزيد من الأموال، أم ستركز على التواصل مع الأشخاص أو الحصول على خبرات معينة؟

إذا كنت تحيا بقيمك فسوف تجد المزيد من الإشباع أكثر مما تجلبه المادة.

التنزه مع أشخاص بائسين

المرء على دين خليله، فإذا كان أصدقاؤك مصدرًا مستمرًا للسلبية في حياتك، فربما حان الوقت لمزيد من الأشخاص الإيجابيين.

أنت ممثل أكثر منك مؤلف

أنت لا تسدي للعالم أي خدمة بمحاولة أن تكون شخصا أنت لست عليه، فلتكن حقيقيًا.

لعب دور لم يكن مرجوًا أن تقوم به للوفاء بالتوقعات الخارجية هو بمثابة طلب أزمة قلبية .

أنت عالق في الماضي

الكثير من الأشخاص صاروا نتاج ماضيهم، إنهم ضحايا الندم والحزن والافتراضات (ماذا لو)، والإدراك المتأخر.

في حين أنه بالإمكان التعلم من الماضي، فإن البقاء هناك ليس عمليًا للعيش في الحاضر، ولا يمكن تغيير الماضي أو استرجاعه، والعيش فيه باستمرار لا يخلق مستقبلًا صحيًا عاطفيًا.

أنت غير صحي

مدى تثمينك للياقة البدنية والأكل الصحي وخفض التوتر والنوم يؤثر على مدى إحساسك بالسعادة.

العواطف مرتبطة بالكثير من الخصائص البدنية في جسدك .

الصلة بين العقل والجسم حقيقية للغاية، وغالبًا ما يمكن لإضافة التمارين والتعرض لأشعة الشمس وإغلاق عينيك لفترة إضافية أو اتباع نظام غذائي صحي تحسين لمزاجك على الفور .

التسويف

التسويف هو دوامة لا نهاية لها في الإحباط، وكلما أقدمت عليه، ازداد العبء.

إنه أشبه بمحاولة ركض ماراثون بينما تلتقط الصخور على طول الطريق، وفي النهاية يصير التوتر ثقيلًا للغاية.

يجب أن تنهي مشاريعك وتلقي هذه الصخور حتى تظل خفيفًا وقادرًا على المواصلة خلال يومك بدون سحب عشرين مشروعًا آخر قمت بإرجائه.

أنت لا تتعلم

تعلم أشياء جديدة يجلب الفرح في اكتشاف النمو.

إذا كنت قد توقفت عن التعلم، اعتنق هواية جديدة أو اكتشف اهتماما جديدا.

سوف تجد أن الإثارة في التعلم تجلب لك ربيعا إضافيا .

أنت لا تنام بما يكفي