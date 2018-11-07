شاهد: ليمون ينتحل شخصية الفلفل!

تفاجأت التركية عائشة جان، التي تعمل في إنتاج الحمضيات، لدى رؤية بعض ثمار الليمون تنمو على هيئة قرون الفلفل الأخضر، على أغصان شجرة ليمون أمام منزلها.
الليمون الغريب
- عائشة قالت إن هذا الأمر حدث للمرة الأولى على الشجرة الموجودة أمام منزلها منذ أعوام في قضاء دورت يول بولاية هطاي جنوبي تركيا.
- السيدة التركية أوضحت أن جيرانها الذين شاهدوا الليمون ذا الشكل الغريب، اندهشوا كثيرا وأخذوا يمازحونها قائلين "بعد اليوم تستخدمينها كليمون وفلفل في نفس الوقت في السلطات".
- عائشة لفتت إلى أن هذا الأمر يشكل مشهدًا جميلًا حيث تتدلى الثمار التي تبدو على شكل الفلفل، إلى جانب حبات الليمون الطبيعية.
تشوهات نادرة
- مدير الزارعة والغابات في دورت يول، سونر قيماجي، قال إن حدوث تشوهات في أشكال ثمار الليمون المحلي نادر جدا.
- قيماجي أوضح أن مثل هذه التشوهات في الفاكهة، يمكن أن تنجم عن حدوث تلاقح مع أشجار أخرى قريبة فضلًا عن عوامل موسمية.