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منوعات|تركيا

شاهد: ليمون ينتحل شخصية الفلفل!

7/11/2018

تفاجأت التركية عائشة جان، التي تعمل في إنتاج الحمضيات، لدى رؤية بعض ثمار الليمون تنمو على هيئة قرون الفلفل الأخضر، على أغصان شجرة ليمون أمام منزلها.

الليمون الغريب
  • عائشة قالت إن هذا الأمر حدث للمرة الأولى على الشجرة الموجودة أمام منزلها منذ أعوام في قضاء دورت يول بولاية هطاي جنوبي تركيا.
  • السيدة التركية أوضحت أن جيرانها الذين شاهدوا الليمون ذا الشكل الغريب، اندهشوا كثيرا وأخذوا يمازحونها قائلين "بعد اليوم تستخدمينها كليمون وفلفل في نفس الوقت في السلطات".
  • عائشة لفتت إلى أن هذا الأمر يشكل مشهدًا جميلًا حيث تتدلى الثمار التي تبدو على شكل الفلفل، إلى جانب حبات الليمون الطبيعية.
تشوهات نادرة
  • مدير الزارعة والغابات في دورت يول، سونر قيماجي، قال إن حدوث تشوهات في أشكال ثمار الليمون المحلي نادر جدا.
  • قيماجي أوضح أن مثل هذه التشوهات في الفاكهة، يمكن أن تنجم عن حدوث تلاقح مع أشجار أخرى قريبة فضلًا عن عوامل موسمية.
المصدر : الأناضول
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