شاهد: عرض عسكري تاريخي في الميدان الأحمر في روسيا

شارك عسكريون روس في عرض للاحتفال بمرور 77 عاما على عرض تاريخي أقيم للقوات الروسية المتجهة لجبهة القتال إبان الحرب العالمية الثانية.
- المشاركون في العرض، الذي أقيم في الميدان الأحمر في موسكو، ارتدوا ملابس عسكرية قديمة مشابهة لتلك التي ارتداها المشاركون في العرض الذي أقيم عام 1941.
- العرض ضم دبابات سار إلى جانبها جنود يرتدون زيا عسكريا يعود للأربعينيات من القرن الماضي ويلوحون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض التاريخي.
- العرض الذي أقيم عام 1941 في العاصمة السوفيتية المحاصرة آنذاك، استغرق 15 دقيقة بمناسبة مرور 24 عاما على ثورة أكتوبر/ تشرين الأول عام 1917.
- سعى العرض في ذلك الحين لاستعراض صلابة الجيش الروسي إذ سارت القوات في ساحة أمام الكرملين ثم توجهت من هناك مباشرة إلى جبهة القتال.
- لا تزال روسيا تحافظ على تقليد تنظيم عرض عسكري في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لإحياء ذكرى المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب قبل 77 عاما.