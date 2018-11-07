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منوعات|روسيا

شاهد: عرض عسكري تاريخي في الميدان الأحمر في روسيا

7/11/2018

شارك عسكريون روس في عرض للاحتفال بمرور 77 عاما على عرض تاريخي أقيم للقوات الروسية المتجهة لجبهة القتال إبان الحرب العالمية الثانية.

  • المشاركون في العرض، الذي أقيم في الميدان الأحمر في موسكو، ارتدوا ملابس عسكرية قديمة مشابهة لتلك التي ارتداها المشاركون في العرض الذي أقيم عام 1941.
  • العرض ضم دبابات سار إلى جانبها جنود يرتدون زيا عسكريا يعود للأربعينيات من القرن الماضي ويلوحون بالأعلام في تكرار لمشهد العرض التاريخي.
  • العرض الذي أقيم عام 1941 في العاصمة السوفيتية المحاصرة آنذاك، استغرق 15 دقيقة بمناسبة مرور 24 عاما على ثورة أكتوبر/ تشرين الأول عام 1917.
  • سعى العرض في ذلك الحين لاستعراض صلابة الجيش الروسي إذ سارت القوات في ساحة أمام الكرملين ثم توجهت من هناك مباشرة إلى جبهة القتال.
  • لا تزال روسيا تحافظ على تقليد تنظيم عرض عسكري في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لإحياء ذكرى المحاربين القدامى الذين خاضوا الحرب قبل 77 عاما.
المصدر : رويترز
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