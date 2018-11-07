دراسة: تدخين الأم أثناء الحمل يصيب طفلها بالحوَل

حذّرت دراسة صينية حديثة، من أن تدخين الأم أثناء فترة الحمل يعرض أطفالها لخطر الإصابة بالحوَل وضعف البصر.
تفاصيل الدراسة
- لكشف العلاقة بين تدخين الأم وإصابة الأطفال بحوَل العين، راجع فريق الباحثين نتائج 11 دراسة علمية أجريت في هذا الشأن.
- الباحثون وجدوا أن تدخين الأمهات أثناء الحمل مرتبط بزيادة بنسبة 46% في خطر إصابة المواليد بالحوَل، وهو أحد أكثر الأمراض المرتبطة بالعين بين الأطفال.
- وجد الباحثون أيضًا أن تدخين الأمهات 10 سجائر يوميًا أثناء الحمل ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالحوَل بنسبة 79% بين أطفالهن.
- قائد فريق البحث الدكتور زوكسون لو قال إن تدخين الأم هو مشكلة صحية عامة، خاصة في البلدان النامية، وتأثيرها كبير على صحة النسل.
- الدراسة أجراها باحثون بجامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين، ونشروا نتائجها، اليوم، في دورية (Acta Ophthalmologica) العلمية.
ما هو حوَل العين؟
- الحوَل هو عيب بصري يجعل العينين بحالة غير متوازنة، بحيث تتجه كل عين لاتجاه مختلف، إذ يمكن أن تركز إحدى العينين باتجاه الأمام، بينما تنحرف العين الأخرى إلى الداخل أو الخارج أو إلى الأعلى أو الأسفل.
- يمكن ملاحظة هذا الاختلال في وضع العينين بشكل واضح، أو يظهر أحيانا ويختفي أحيانا أخرى، وقد ينتقل هذا الاختلال بين العينين.
- حوَل العيون يؤدي إلى اضطراب الرؤية بكلتا العينين، وأحيانًا يؤدي إلى الرؤية المزدوجة وضعف البصر، بالإضافة إلى "الغَمَش" أو "كسل العين" الذي ينتج عن إهمال الرؤية في إحدى العينين.
التدخين والأم
- كانت دراسات سابقة أثبتت أن النساء اللواتي يدخنّ أثناء الحمل، أكثر عرضة لولادة أطفال يعانون من مشاكل صحية، أبرزها انخفاض الوزن عند الولادة، والولادة المبكرة، والعيوب الخلقية ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.
- الدراسات أضافت أن تدخين الأم يؤثر أيضًا على كفاءة الرئتين لدى المواليد وهي أسباب رئيسية تزيد معدلات وفيات الرضع، بالإضافة لتأثيره السلبي على النمو البدني والنضج في مرحلة المراهقة.
- بشكل عام، ذكرت منظمة الصحة العالمية، في أحدث تقاريرها أن التبغ يقتل ما يقرب من 6 ملايين شخص بإقليم شرق المتوسط سنويًا، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطون سابقون وحاليون للتبغ، وحوالي 600 ألف شخص من غير المدخنين المعرضين للتدخين السلبي.
- المنظمة أضافت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، وأمراض الرئة، وأمراض القلب والأوعية الدموية.