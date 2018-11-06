بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوربية بسبب الإعلانات

أحال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية فيسبوك إلى أكبر هيئة تنظيمية بموجب نظام البيانات الأوربي للنظر في كيفية توجيه شبكة التواصل الاجتماعي للإعلانات ومراقبتها وعرضها على مستخدميها.

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