بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوربية بسبب الإعلانات

أحال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية فيسبوك إلى أكبر هيئة تنظيمية بموجب نظام البيانات الأوربي للنظر في كيفية توجيه شبكة التواصل الاجتماعي للإعلانات ومراقبتها وعرضها على مستخدميها.
القصة
- تحقق المفوضة البريطانية للمعلومات إليزابيث دنهام في استخدام تحليلات البيانات للتأثير على السياسات بعد أن حصلت شركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية على بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك من أحد الباحثين.
- عملت الشركة في حملة دونالد ترمب عندما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
- مكتب المفوضة قال الثلاثاء إنه وجد في إطار هذا التحقيق مشاكل أكبر في فيسبوك أحالها إلى الهيئة المنظمة للبيانات في أيرلندا، وهي المشرف الرئيسي على فيسبوك في الاتحاد الأوربي.
- متحدثة باسم مكتب المفوضة: المكتب علم بأمر إعلانات سياسية مزيفة على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.
- دنهام في تقرير للبرلمان البريطاني: لا يمكن للمواطنين أن يختاروا من يصوتون له بوعي حقيقي إلا إذا كانوا متأكدين من أن هذه القرارات لم تخضع للتأثير بشكل غير ملائم.
- دنهام: رصدنا استخفافا خطيرا بالخصوصية الشخصية للناخبين.