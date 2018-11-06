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بريطانيا تحيل فيسبوك إلى هيئة تنظيمية أوربية بسبب الإعلانات

مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك
6/11/2018

أحال مكتب مفوضة المعلومات البريطانية فيسبوك إلى أكبر هيئة تنظيمية بموجب نظام البيانات الأوربي للنظر في كيفية توجيه شبكة التواصل الاجتماعي للإعلانات ومراقبتها وعرضها على مستخدميها.

القصة

  • تحقق المفوضة البريطانية للمعلومات إليزابيث دنهام في استخدام تحليلات البيانات للتأثير على السياسات بعد أن حصلت شركة كمبردج أناليتيكا الاستشارية على بيانات 87 مليون مستخدم لفيسبوك من أحد الباحثين.
  • عملت الشركة في حملة دونالد ترمب عندما كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
  • مكتب المفوضة قال الثلاثاء إنه وجد في إطار هذا التحقيق مشاكل أكبر في فيسبوك أحالها إلى الهيئة المنظمة للبيانات في أيرلندا، وهي المشرف الرئيسي على فيسبوك في الاتحاد الأوربي.
  • متحدثة باسم مكتب المفوضة: المكتب علم بأمر إعلانات سياسية مزيفة على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.
  • دنهام في تقرير للبرلمان البريطاني: لا يمكن للمواطنين أن يختاروا من يصوتون له بوعي حقيقي إلا إذا كانوا متأكدين من أن هذه القرارات لم تخضع للتأثير بشكل غير ملائم.
  • دنهام: رصدنا استخفافا خطيرا بالخصوصية الشخصية للناخبين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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