السيسي يوافق على اقتراح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

وافق الرئيس المصري أمس على مقترح من أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية.

التفاصيل:

السيسي وجه بتشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعي حول القانون، على أن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، وقال: "كان فيه تخوف أدى إلى خروج القانون بشكل فيه عوار".

القانون الذي أصدره السيسي في مايو/أيار 2017 يمنح الدولة سلطة تحديد الكيانات المسموح لها بتأسيس جمعيات أهلية والأنشطة التي يمكن أن تعمل بها، كما يلزم الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وميزانيتها السنوية.

لا يسمح القانون أيضا للجمعيات العمل في مجال أو في ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذي طابع سياسي.

تعرض القانون منذ إصداره إلى انتقادات من أطراف عديدة، من بينها أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي وأيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للكونغرس الأمريكي.

كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

في الشهر الماضي، توقعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أن تنتهي الوزارة من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، وترسلها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر، موضحة أن السبب الرئيسي لتأخر إصدار اللائحة هو وجود مجموعة من الإشكاليات بالقانون الجديد يجري معالجتها وتوضيحها في اللائحة.