الأربعاء: بدء بث الجزء الخامس من مسلسل "قيامة أرطغرل"

تبدأ القناة التركية الأولى (الأربعاء المقبل) بث أولى حلقات الموسم الجديد من مسلسل "قيامة أرطغرل" بعد أشهر من انتظار عشاق الدراما التركية للموسم الخامس من المسلسل.

ما القصة؟

تبث قناة TRT1 التركية الرسمية، الأربعاء المقبل، الحلقة الأولى من السلسلة الشهيرة في موسمها الخامس.

تأخر بث الموسم الخامس لاستكمال عمليات التصوير في ديكورات جديدة، وبكادر من الممثلين، 95% منهم من الوجوه الجديدة.

· يبدأ الموسم الجديد بعد 15 عاما من انتهاء أحداث الموسم السابق.

يستقر أرطغرل" الذي يجسده الفنان الشهير "إنغين ألتان دوزياطان"، بمنطقة "سوغوت" شمال غربي الأناضول لتستقر أمور حكمه، ويؤسس هناك لحكم ابنه عثمان، وانطلاق السلطنة العثمانية.

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن 13م، ويعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م).

أحداث وشخصيات جديدة:

يحفل الجزء الجديد بأحداث ومفاجآت عديدة، وفق ما نقله الإعلام التركي، وما بث في الإعلانات الترويجية للمسلسل، من خلال أماكن تصوير جديدة، وشخصيات مميزة.

من الشخصيات الجديدة في المسلسل، شخصية "زيدان" التي تلعب دور زوجة "أرطغرل" الجديدة، بعد وفاة زوجته "السلطانة حليمة"، وتمثلها الفنانة "هانده سورال".

شخصية القائد اليوناني "إيفدوكيا"، ويجسده الفنان "إلكر آكسوم"، ويجسد شخصية "أوموت بي" الفنان "أونال سيلفر"، فضلا عن مشاركة فنانين آخرين.

خلفيات: