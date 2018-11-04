"غول الطلاق" يفترس المجتمع المصري

روج الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد لمبادرة الحكومة المصرية "مودة" للحد من معدلات الطلاق "المزعجة" في مصر قائلا إن حوالي 20٪ من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق
أبرز تصريحات نادر سعد
- من بين 980 ألف حالة زواج سنويا في مصر، تفشل 198 ألف حالة قبل بلوغ السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20%.
- 38 % إلى 40 % من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج.
- الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.
- تهدف مبادرة "مودة" الحكومية إلى الحفاظ على وحدة الأسر المصرية، والحد من معدلات الطلاق.
- سيتم إطلاق المبادرة قريباً، وستقدم إلى الرئيس المصري نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.
خلفية
- في خطابه الذي ألقاه في يناير عام 2017، خلال ذكرى عيد الشرطة، قال السيسي إن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبلغه أن حوالي 40 % من الزيجات السنوية في البلاد تنتهي بالطلاق بعد خمس سنوات.
- وأضاف: "ألا نستطيع إصدار قانون ينص على ألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون لكي نعطي فرصة للناس أن تراجع نفسها" داعياً إلى إبطال الطلاق الشفوي.
- قال المفتي في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول إن ما لا يقل عن 4200 سؤال حول الطلاق يتم إرسالها شهريا إلى دار الإفتاء المصرية، وهو رقم يشير إلى معدل متزايد من الطلاق في البلاد.
- يشهد معدل الطلاق في مصر زيادة ملحوظة مقارنة بمعدل الزواج، وفقا لتقرير صدر في 18 فبراير/ شباط من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- ووفقا للتقرير ارتفع معدل الطلاق بنسبة 6.5 % عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبلغت إشهادات الطلاق الصادرة في كانون الأول / ديسمبر 2017 عدد 14000، مقارنة بـ 13000 في نفس الشهر من عام 2016.
- شهد معدل الزواج زيادة نسبية أيضاً، ولكن معدلات الطلاق كان أعلى بكثير، فقد ارتفع معدل الزواج بنسبة 4.3 % في ديسمبر 2017، مقارنة مع المعدل في ديسمبر 2016.