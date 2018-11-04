"غول الطلاق" يفترس المجتمع المصري

روج الناطق باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد لمبادرة الحكومة المصرية "مودة" للحد من معدلات الطلاق "المزعجة" في مصر قائلا إن حوالي 20٪ من حالات الزواج السنوي في البلاد تنتهي بالطلاق

أبرز تصريحات نادر سعد

من بين 980 ألف حالة زواج سنويا في مصر، تفشل 198 ألف حالة قبل بلوغ السنة الثالثة، وهي نسبة كبيرة للطلاق المبكر تتجاوز 20%.

38 % إلى 40 % من حالات الطلاق المذكورة تحدث في السنوات الثلاث الأولى من الزواج.

الطلاق ينتشر بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة.

تهدف مبادرة "مودة" الحكومية إلى الحفاظ على وحدة الأسر المصرية، والحد من معدلات الطلاق.

سيتم إطلاق المبادرة قريباً، وستقدم إلى الرئيس المصري نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

خلفية