شاهد: مهرجان لحرق القوارب الضخمة في جنوب تايوان

أحرق سكان بلدة في جنوب تايوان قاربا خشبيا احتفاليًا (الأحد) في إطار طقوس تقليدية تُقام منذ أكثر من 100 عام لدرء الأمراض وإبعاد سوء الطالع، حسب اعتقادهم.
ما القصة ؟
- يقوم سكان بلدة في تايوان ببناء قارب احتفالي لإحراقه وفقا لمعتقدات شعبية، ويقدمونه لوانغ ييه، أحد المبعوثين الإلهيين الكثيرين.
- بمقتضى المعتقدات التقليدية الشعبية فإن وانغ ييه لديه القدرة على تطهير من يعبدونه من الأرواح الشريرة والأمراض.
- كبير الحرفيين الذين بنوا القارب الضخم لهذه المناسبة فإن أكثر من 90 متطوعا من بلدة دونجانغ الساحلية قضوا ثلاثة أشهر في بناء القارب المزين بشكل لافت.
- بعد بناء القارب يتم عرضه في أنحاء البلدة ثم تُضرم فيه النار ليلا مع أكوام من الورق وعيدان البخور.
- يقول السكان المحليون إن هذا المهرجان فرصة لتجمع أفراد الأُسر الذين عادة ما يعيشون متفرقين.
- يمثل حرق القوارب ذروة طقوس المهرجان، الخاص بمعتقد الطاوية، والذي يستمر ثمانية أيام.