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منوعات|تايوان

شاهد: مهرجان لحرق القوارب الضخمة في جنوب تايوان

4/11/2018

أحرق سكان بلدة في جنوب تايوان قاربا خشبيا احتفاليًا (الأحد) في إطار طقوس تقليدية تُقام منذ أكثر من 100 عام لدرء الأمراض وإبعاد سوء الطالع، حسب اعتقادهم.

ما القصة ؟
  • يقوم سكان بلدة في تايوان ببناء قارب احتفالي لإحراقه وفقا لمعتقدات شعبية، ويقدمونه لوانغ ييه، أحد المبعوثين الإلهيين الكثيرين.
  • بمقتضى المعتقدات التقليدية الشعبية فإن وانغ ييه لديه القدرة على تطهير من يعبدونه من الأرواح الشريرة والأمراض.
  • كبير الحرفيين الذين بنوا القارب الضخم لهذه المناسبة فإن أكثر من 90 متطوعا من بلدة دونجانغ الساحلية قضوا ثلاثة أشهر في بناء القارب المزين بشكل لافت.
  • بعد بناء القارب يتم عرضه في أنحاء البلدة ثم تُضرم فيه النار ليلا مع أكوام من الورق وعيدان البخور.
  • يقول السكان المحليون إن هذا المهرجان فرصة لتجمع أفراد الأُسر الذين عادة ما يعيشون متفرقين.
  • يمثل حرق القوارب ذروة طقوس المهرجان، الخاص بمعتقد الطاوية، والذي يستمر ثمانية أيام.
المصدر : رويترز
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