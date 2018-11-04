شاهد: مهرجان لحرق القوارب الضخمة في جنوب تايوان

أحرق سكان بلدة في جنوب تايوان قاربا خشبيا احتفاليًا (الأحد) في إطار طقوس تقليدية تُقام منذ أكثر من 100 عام لدرء الأمراض وإبعاد سوء الطالع، حسب اعتقادهم.

ما القصة ؟