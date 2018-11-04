شاهد: سليل للمماليك يسعى للحفاظ على تراث أسلافه في مصر

وسط جزيرة صغيرة بنهر النيل في القاهرة يعيش رجل يقول إنه برنس (أمير) مملوكي يعمل للحفاظ على تراث آبائه وأجداده.

ما القصة؟

نجيب شركس هو واحد من آخر من تبقوا من المماليك الذين حكموا مصر قبل عدة قرون.

يقول شركس إن جده الأكبر هو الشريف حسن، وإن أبناء الشريف حسن تزوجوا من حفيدات المماليك.

قبل 20 عاما بنى شركس قصرا بديعا في جزيرة الذهب بمحافظة الجيزة إحياء لنسب أسلافه الراحلين ومن أجل الحفاظ على تاريخهم.

لا يمكن الوصول لقصر شركس سوى عن طريق القوارب. ويضم القصر علامات مملوكية على كل جدرانه بينما تحيط حدائق غناء بمبانيه وبواباته المقوسة.

يسمح نجيب شركس للغرباء من محبي الاطلاع بزيارة القصر، الذي يمكن رؤيته من جميع أنحاء جزيرة الذهب، والذي تحيطه أراض زراعية وبيوت صغيرة في الجزيرة.

أوضح شركس أنه ليس وحده آخر أحفاد المماليك في مصر، بل هناك عدد من العائلات التي يعود نسبها إلى المماليك والشراكسة.

خلفية:

حكم المماليك مصر لأكثر من 260 عاما، وانتهى حكمهم بالفتح العثماني عام 1517م.