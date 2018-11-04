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شاهد: سليل للمماليك يسعى للحفاظ على تراث أسلافه في مصر

4/11/2018

وسط جزيرة صغيرة بنهر النيل في القاهرة يعيش رجل يقول إنه برنس (أمير) مملوكي يعمل للحفاظ على تراث آبائه وأجداده.

ما القصة؟
  • نجيب شركس هو واحد من آخر من تبقوا من المماليك الذين حكموا مصر قبل عدة قرون.
  • يقول شركس إن جده الأكبر هو الشريف حسن، وإن أبناء الشريف حسن تزوجوا من حفيدات المماليك.
  • قبل 20 عاما بنى شركس قصرا بديعا في جزيرة الذهب بمحافظة الجيزة إحياء لنسب أسلافه الراحلين ومن أجل الحفاظ على تاريخهم.
  • لا يمكن الوصول لقصر شركس سوى عن طريق القوارب. ويضم القصر علامات مملوكية على كل جدرانه بينما تحيط حدائق غناء بمبانيه وبواباته المقوسة.
  • يسمح نجيب شركس للغرباء من محبي الاطلاع بزيارة القصر، الذي يمكن رؤيته من جميع أنحاء جزيرة الذهب، والذي تحيطه أراض زراعية وبيوت صغيرة في الجزيرة.
  • أوضح شركس أنه ليس وحده آخر أحفاد المماليك في مصر، بل هناك عدد من العائلات التي يعود نسبها إلى المماليك والشراكسة.
خلفية:

حكم المماليك مصر لأكثر من 260 عاما، وانتهى حكمهم بالفتح العثماني عام 1517م.

المصدر : رويترز
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