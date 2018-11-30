كم يقتل "الإيدز" سنوياً في المغرب؟

كشف وزير الصحة المغربي أنس الدكالي، اليوم، أن فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز"، تسبب في وفاة 450 شخصا سنويا في البلاد.

التفاصيل:

تصريحات الوزير جاءت ذلك خلال كلمة في لقاء حول "الاحتفال الوطني والإقليمي لجهة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باليوم العالمي لمحاربة السيدا"، بالعاصمة الرباط، تحت شعار "جميعا من أجل مغرب بدون سيدا" في أفق سنة 2030، من تنظيم وزارة الصحة المغربية.

الدكالي أضاف أن بلاده سجلت 990 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس خلال 2017.

الوزير المغربي أشار إلى أن آخر التقديرات المتوافرة للوزارة، تبين أن هناك ما يناهز "20 ألف شخص متعايش مع الفيروس (يعرفون أنهم مصابون بالداء)".

الدكالي أوضح أن "حالات الوفاة قد تكون لها علاقة مباشرة بمرض الإيدز، أو تنتج عن تعفنات مرتبطة بالوباء".

الوزير أفاد أن انتشار المرض في المغرب يتم بـ "وتيرة بطيئة، حيث تبلغ نسبة الإصابة 0.10 % بين السكان، بينما يتمركز الوباء ضمن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة".

وزير الصحة المغربي أضاف أن الجهود التي يبذلها البلد في ميدان الكشف، مكّنت من رفع نسبة الأشخاص المتعايشين مع فيروس فقدان المناعة البشري الذين يعرفون وضعهم من 22 % سنة 2010، إلى 70 % سنة 2017.

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