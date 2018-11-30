شاهد: صيادو الحديدة بين خطر الموت جوعا أو قصفا في البحر

يصطاد علي محمد الأسماك قبالة شاطئ الحديدة منذ صغره، لكن وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، يبدو الأب اليمني عاجزا عن جلب ما يكفي لإطعام أطفاله الثمانية بعد وصول الحرب إلى مدينته.

وعلى على حافة مرفأ الصيادين في المدينة المطلة على البحر الأحمر الواقعة في غرب اليمن يتحدّث محمد، وهو يفرغ الاسماك من شباك الصيد، عن خشيته من الإبحار بقاربه الخشبي الصغير إلى مسافات بعيدة خوفا من التعرض لإطلاق نار أو للتوقيف.

في الحديدة ..الموت جوعا أو قصفا:

يبعد مرفأ الصيادين نحو ثلاثة كيلومترات عن ميناء الحديدة الواقع في شمال المدينة، ويفصله كيلومتر واحد فقط عن جبهة قتال بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين عند مدخلها الجنوبي.

قطاع الصيد مهم في اقتصاد الحديدة التي تشهد منذ فترة معارك ضارية حينا ومتقطعة أحيانا، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى وجود 10 آلاف صياد في الحديدة قبل الحرب اليمنية.

قوات الحكومة نجحت في دخول المدينة من جهتي الجنوب والشرق في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني في محاولة جديدة للسيطرة عليها، واندلعت معارك عنيفة، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من السكان إلى تجنب سوق السمك.

إلى جانب قلة الزبائن، يعاني الصيادون في المرفأ من خطر التعرض للتوقيف في البحر عن طريق سفن التحالف العسكري السعودي الإماراتي الذي يتحكم بالحركة في مياه وأجواء اليمن.

يجبر هذا الأمر، الصيادين على الاصطياد في مناطق قريبة من المرفأ وعدم الابتعاد عنه كما كانوا يفعلون طوال سنوات.

في سوق السمك التابع للمرفأ، تبدو الأحواض البيضاء المصنوعة من البلاط فارغة إلا من عدد قليل من الأسماك المعروضة في سوق كان يعج يوميا بالناس قبل اشتداد المعارك في المدينة بداية الشهر الماضي.

عند مدخل السوق، تهرول قلة من الزبائن وراء أي صيّاد ينجح في الصيد ما إن يصل إلى المرفأ حاملا بيديه صيد اليوم، وبين الصيادين من كان أكثر حظا من غيره، إذ حصّل صيدا كبيرا وضعه في مؤخرة شاحنة مكشوفة أو في عربة حديدية.

في بداية آب/أغسطس الماضي، أدّت أعمال قصف على سوق السمك ومستشفى الثورة القريب منه إلى مقتل 55 مدنيا وإصابة 170 آخرين بجروح، بحسب الصليب الأحمر.

ولا تزال آثار القصف واضحة في بعض أجزاء السوق، وبينها جدار تضرّر بشظايا القصف التي اخترقت شعارين للمتمردين رسما على الجدار.

المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبّت العواصف: