شاهد: صيادو الحديدة بين خطر الموت جوعا أو قصفا في البحر

يصطاد علي محمد الأسماك قبالة شاطئ الحديدة منذ صغره، لكن وللمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، يبدو الأب اليمني عاجزا عن جلب ما يكفي لإطعام أطفاله الثمانية بعد وصول الحرب إلى مدينته.
وعلى على حافة مرفأ الصيادين في المدينة المطلة على البحر الأحمر الواقعة في غرب اليمن يتحدّث محمد، وهو يفرغ الاسماك من شباك الصيد، عن خشيته من الإبحار بقاربه الخشبي الصغير إلى مسافات بعيدة خوفا من التعرض لإطلاق نار أو للتوقيف.
في الحديدة ..الموت جوعا أو قصفا:
- يبعد مرفأ الصيادين نحو ثلاثة كيلومترات عن ميناء الحديدة الواقع في شمال المدينة، ويفصله كيلومتر واحد فقط عن جبهة قتال بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي والحوثيين عند مدخلها الجنوبي.
- قطاع الصيد مهم في اقتصاد الحديدة التي تشهد منذ فترة معارك ضارية حينا ومتقطعة أحيانا، وتشير دراسة للبنك الدولي إلى وجود 10 آلاف صياد في الحديدة قبل الحرب اليمنية.
- قوات الحكومة نجحت في دخول المدينة من جهتي الجنوب والشرق في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني في محاولة جديدة للسيطرة عليها، واندلعت معارك عنيفة، الأمر الذي دفع عددا كبيرا من السكان إلى تجنب سوق السمك.
- إلى جانب قلة الزبائن، يعاني الصيادون في المرفأ من خطر التعرض للتوقيف في البحر عن طريق سفن التحالف العسكري السعودي الإماراتي الذي يتحكم بالحركة في مياه وأجواء اليمن.
- يجبر هذا الأمر، الصيادين على الاصطياد في مناطق قريبة من المرفأ وعدم الابتعاد عنه كما كانوا يفعلون طوال سنوات.
- في سوق السمك التابع للمرفأ، تبدو الأحواض البيضاء المصنوعة من البلاط فارغة إلا من عدد قليل من الأسماك المعروضة في سوق كان يعج يوميا بالناس قبل اشتداد المعارك في المدينة بداية الشهر الماضي.
- عند مدخل السوق، تهرول قلة من الزبائن وراء أي صيّاد ينجح في الصيد ما إن يصل إلى المرفأ حاملا بيديه صيد اليوم، وبين الصيادين من كان أكثر حظا من غيره، إذ حصّل صيدا كبيرا وضعه في مؤخرة شاحنة مكشوفة أو في عربة حديدية.
- في بداية آب/أغسطس الماضي، أدّت أعمال قصف على سوق السمك ومستشفى الثورة القريب منه إلى مقتل 55 مدنيا وإصابة 170 آخرين بجروح، بحسب الصليب الأحمر.
- ولا تزال آثار القصف واضحة في بعض أجزاء السوق، وبينها جدار تضرّر بشظايا القصف التي اخترقت شعارين للمتمردين رسما على الجدار.
المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبّت العواصف:
- في المياه، تبحر القوارب الخشبية الملونة محمّلة بالصيادين، المركب تلو الآخر، وما أن يعود إحداها حتى يقفز ستة صيادين على الأقل على متنها ويقومون معا بإخراج الأسماك من ثنايا الشباك.
- على واحد من هذه القوارب الخشبية الملونة، كتب أحد الصيادين:" المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبّت العواصف".
- تعكس أوضاع السوق الظروف التي تمر بها مدينة الحديدة نفسها، فمنذ اشتداد المواجهات، أصبح سكان المناطق القريبة من جبهات القتال في الجنوب والشرق يخشون الخروج إلى الشارع.
- لكن الخوف نفسه يعتري كل سكان المدينة، من المناطق قريبة من الاشتباكات، إلى المناطق البعيدة عنها، إذ يخشون تعرض الحديدة لحصار شامل بحري وبري وجوي.
- المعارك في الحديدة، تهدد إمدادات الغذاء التي تأتي عبر ميناء المدينة ويعتمد عليها ملايين السكان للبقاء على قيد الحياة في بلد فقير تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكانه، نصفهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة.
- ولا يفكر الصياد علي محمد في الانتقال إلى مهنة أخرى في بلد غارق في نزاع مسلح قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية عمليات التحالف السعودي الإماراتي في 2015.