شاهد: وحوش عملاقة تجوب مدينة فرنسية

استيقظت كائنات من أزمنة قديمة ووحوش عملاقة لتجوب أحد ميادين مدينة تولوز في جنوب غرب فرنسا وتبهر الآلاف الذين تجمعوا لمشاهدتها.

هذه الوحوش هي أحدث ابداعات مجموعة مسرح الشارع الفرنسي المعروفة باسم "لا ماشين".

والوحوش هي جزء من عرض ميكانيكي، انطلق الجمعة وأطلق عليه "حارس المعبد".

انطلق العرض من أطلال رومانية قديمة استوحى منها القائمون على العرض فكرته.

يضم العرض كائنات كبيرة ومتوسطة من انتاج مهندسين وفنانين ومصممين وفنيين وسيستمر حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويتحكم في هذه الوحوش عشرات من الفنيين، الذين يحركون كل جزء من جسم الكائن بدقة متناهية.

من بين الوحوش الآلية العنكبوت العملاق "اريان" الذي يبلغ طوله 13 مترا ويمكن أن يصل طوله بامتداد أذرعه إلى 20 مترا ويزن 38 طنا واستغرق صنعه عامين.