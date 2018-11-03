تعرف على "العنصر" الذي يحارب الشيخوخة والسرطان

كشفت دراسة دولية حديثة، أن عنصر الزنك إذا تمت إضافته للشوكولاتة والشاي والقهوة، فإنه يحد من عملية " الإجهاد التأكسدي" المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة ( إرلنغن نورنبيرغ ) الألمانية، بالتعاون مع جامعة أوبرن الأمريكية، ونشروا نتائج دراستهم في دوريةNature Chemistry) ) العلمية.
مكافحة "الإجهاد التأكسدي:
- يُعرف الإجهاد التأكسدي بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضًا عديدة مرتبط بالشيخوخة وعدد من السرطانات والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين.
- الإجهاد التأكسدي يؤدي بالإضافة إلى ذلك للأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر، ويساعد على توليد طفرات جينية تُدمر الحمض النووي والبروتينات.
- عملية الأكسدة، هي عملية طبيعية تحدث حين يتفاعل الجسم مع المواد الغذائية لإنتاج طاقة، وينتج عن ذلك التفاعل مجموعة من الجذور الحرة، وهي مركبات غير مستقرة تدخل الخلية.
- للجذور الحرة دورا مهما في كثير من العمليات الحيوية، وبعضها مهم للغاية للحياة، مثل قتل البكتيريا داخل الخلايا، لكن خطورتها تكمن في إمكانية تفاعلها مع الأحماض الأمينية، التي تُعَد المشكِّل الرئيسي للمادة الوراثية للخلية DNA)) ما يؤدي إلى الإضرار بالخلية، وقد يسبب تدميرها.
فوائد الزنك:
- فريق العلماء اكتشف أن الزنك يمكن أن ينشط جزيء عضوي في جسم الإنسان، ما يساعد على الحماية من الإجهاد التأكسدي.
- الباحثون وجدوا أيضا أن الزنك يمكن أن يحمي من الأكسيد المسؤول عن الإجهاد التأكسدي عندما يؤخذ من مكونات طبيعية موجود في المواد الغذائية مثل القهوة والشاي والشوكولاتة.
- الزنك ينشط مع وجود مكونات طبيعية في القهوة والشاي والشوكولاتة مثل مجموعة الهيدروكينون الموجودة في مادة البوليفينول وهي مادة نباتية مسؤولة عن الرائحة والمذاق.
- الدكتورة إيفانا إيفانوفى، قائد فريق البحث، أكدت إن الزنك عنصر أقل سمّية بكثير من المعادن الأخرى، ويمكن أن يستخدم لتطوير دواء جديد أو مكمل غذائي.
- إضافة الزنك إلى الطعام الذي يحتوي على "الهيدروكينون" بشكل طبيعي يعمل على تعزيز صحة الأشخاص.
- من الممكن أن تتوافر القهوة أو الشاي أو الشوكولاتة في المستقبل مع إضافة الزنك لمكافحة الإجهاد التأكسدي وما ينجم عنه من أمراض خطيرة، بحسب الدكتورة.