تعرف على "العنصر" الذي يحارب الشيخوخة والسرطان

كشفت دراسة دولية حديثة، أن عنصر الزنك إذا تمت إضافته للشوكولاتة والشاي والقهوة، فإنه يحد من عملية " الإجهاد التأكسدي" المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة ( إرلنغن نورنبيرغ ) الألمانية، بالتعاون مع جامعة أوبرن الأمريكية، ونشروا نتائج دراستهم في دوريةNature Chemistry) ) العلمية.

مكافحة "الإجهاد التأكسدي:

يُعرف الإجهاد التأكسدي بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضًا عديدة مرتبط بالشيخوخة وعدد من السرطانات والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين.

الإجهاد التأكسدي يؤدي بالإضافة إلى ذلك للأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر، ويساعد على توليد طفرات جينية تُدمر الحمض النووي والبروتينات.

عملية الأكسدة، هي عملية طبيعية تحدث حين يتفاعل الجسم مع المواد الغذائية لإنتاج طاقة، وينتج عن ذلك التفاعل مجموعة من الجذور الحرة، وهي مركبات غير مستقرة تدخل الخلية.

للجذور الحرة دورا مهما في كثير من العمليات الحيوية، وبعضها مهم للغاية للحياة، مثل قتل البكتيريا داخل الخلايا، لكن خطورتها تكمن في إمكانية تفاعلها مع الأحماض الأمينية، التي تُعَد المشكِّل الرئيسي للمادة الوراثية للخلية DNA) ) ما يؤدي إلى الإضرار بالخلية، وقد يسبب تدميرها.

فوائد الزنك: