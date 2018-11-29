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شاهد: الوزن الزائد ينقذ أضخم بقرة في أستراليا من الذبح

29/11/2018

تضمنت فقرة "أهم الصور" على شاشة الجزيرة مباشر ليوم الأربعاء 28 نوفمبر صورا لأضخم بقرة في أستراليا.

التفاصيل حسب وسائل إعلام بريطانية:
  •  البقرة التي أطلق عليها اسم "نيكرز" بلغ وزنها 1.4 طن وطولها يقترب من مترين.
  • البقرة تعيش في مزرعة بأستراليا وأن صاحبها سيحتفظ بها لأنه لا يمكن بيعها أو ذبحها بسبب صعوبة نقلها وعدم قدرة الذابحين على بيعها.
  • مالك البقرة قال إنه حاول بيعها في مزاد الشهر الماضي إلا أن المشاركين في المزاد رفضوا شراءها لأنها عملاقة ولا يستطيعون نقلها إلى مكان آخر.
  • المالك أضاف أنه حاول ذبحها لكن لا توجد آلة ذبح تسع حجمها في مسالخ إستراليا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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