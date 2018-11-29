شاهد: الوزن الزائد ينقذ أضخم بقرة في أستراليا من الذبح

تضمنت فقرة "أهم الصور" على شاشة الجزيرة مباشر ليوم الأربعاء 28 نوفمبر صورا لأضخم بقرة في أستراليا.
التفاصيل حسب وسائل إعلام بريطانية:
- البقرة التي أطلق عليها اسم "نيكرز" بلغ وزنها 1.4 طن وطولها يقترب من مترين.
- البقرة تعيش في مزرعة بأستراليا وأن صاحبها سيحتفظ بها لأنه لا يمكن بيعها أو ذبحها بسبب صعوبة نقلها وعدم قدرة الذابحين على بيعها.
- مالك البقرة قال إنه حاول بيعها في مزاد الشهر الماضي إلا أن المشاركين في المزاد رفضوا شراءها لأنها عملاقة ولا يستطيعون نقلها إلى مكان آخر.
- المالك أضاف أنه حاول ذبحها لكن لا توجد آلة ذبح تسع حجمها في مسالخ إستراليا.