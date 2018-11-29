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شاهد: الممثل المصري أحمد حلمي يلعب مع أطفال مخيم الزعتري للاجئين

29/11/2018

زار الممثل المصري أحمد حلمي مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، حيث شارك سكان المخيم العديد من الأنشطة، وعبر عن سعادته برؤية دور الفن في حياة اللاجئين هناك.

وخلال الزيارة لعب حلمي مباراة في كرة القدم مع شبان وأطفال سوريين في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن، كما شارك بعض الرسوم مع أطفال في المخيم.

وقال حلمي، المعروف بأدواره الكوميدية في السينما المصرية، وهو سفير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه سعد برؤية دور الفن في حياة اللاجئين بمخيم الزعتري.

وتحدث الفنان المصري مع أطفال في فصل دراسي بإحدى المدارس التي تديرها وزارة التربية والتعليم بالمخيم.

وتفقد حلمي منشآت عديدة بالمخيم حيث سعى كثير من الأطفال لمقابلته وتحيته بحماس.

وعبرت لاجئة سورية في المخيم تُدعى ريهام عرفات عن سعادتها بزيارة حلمي للمخيم، وقالت إن الزيارة حفزتهم كثيرا.

ويعمل أحمد حلمي مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة في مصر منذ عدة سنوات لكن هذه أول زيارة يقوم بها معها للأردن.

ودعم الممثل المعروف العديد من الحملات التي تستهدف تحسين حياة الأطفال ومعالجة قضايا مثل عمالة الأطفال ومعاناة الأطفال في ظروف الفقر المدقع.

وتقول منظمة اليونيسف إنها تدعم أكثر من 19 ألف طفل لتلقي تعليم جيد بينهم 700 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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