دراسة: دخل نساء أمريكا نصف دخل الرجال

أظهرت دراسة جديدة أن النساء في الولايات المتحدة حصلن على نصف دخل الرجال تقريبا على مدى 15 عاما، لتخلص الدراسة إلى أن فجوة الأجور بين الجنسين أكبر بكثير مما كان مفترضا.

وبينت هذه الدراسة الجديدة التي أجراها معهد سياسات المرأة في واشنطن، أن النساء في أمريكا حصلن على نصف دخل الرجال على مدى 15 عاما، مع الأخذ في الحسبان فترات الانقطاع عن العمل من أجل الاعتناء بالأسرة أو الأطفال، لتستخلص الدراسة أن فجوة الأجور بين الجنسين أكبر بكثير مما كان يجب أن تكون عليه.

دخل الرجال ضعف دخل النساء:

في تقرير صدر أمس، بناء على دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2015، قال معهد أبحاث سياسات المرأة، إن دخل النساء يقل عما يجنيه الرجال بنسبة 51 في المئة شاملا الوقت الذي يقضينه دون دخل.

قالت هايدي هارتمان، رئيسة المعهد والتي شاركت في إعداد الدراسة، في بيان "تناولت كتابات كثيرة النقاش بشأن ما إذا كان القياس الشائع الاستشهاد به للفجوة بين الأجور، وهو أن المرأة تجني 80 سنتا مقابل كل دولار يجنيه الرجل، فيه مبالغة بسبب الاختلافات المهنية أو ما يعرف (بخيارات المرأة) لكن تحليلنا يجد أننا قللنا حقا من حجم عدم المساواة في الأجر في سوق العمل".

تقليص الفجوة في الأجور:

خلصت الدراسة التي نشرت تحت عنوان (سوق العمل ما زال للرجال) إلى أن احتمال اضطرار المرأة لعدم العمل مدة عام على الأقل يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة بالرجل، وأنها تدفع ثمن ذلك غاليا.

أظهرت هذه الدراسة أن متوسط دخل النساء اللاتي تركن قوة العمل لمدة عام يقل بنسبة 39 في المئة عن دخل الرجال في السنوات التي عملن فيها.

للحد من هذه الفجوة دعت الدراسة إلى: