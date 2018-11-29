الصين تأمر بوقف أبحاث تعديل الجينات البشرية مؤقتا

أمرت الحكومة الصينية، الخميس، بوقف مؤقت لأنشطة أبحاث تعديل الجينات البشرية بعد ما أعلنه عالم صيني من نجاحه في إحداث تعديل جيني على توأمتين وهما في رحم الأم.

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العالم الصيني "خه جيان كوي" قال هذا الأسبوع إنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر-كاس9) لتعديل جينات توأمتين قبل ميلادهما هذا الشهر.

في مقاطع مصورة منشورة على الإنترنت دافع عالم الوراثة، خه جيان كوي، عما زعم أنه حققه، وهو إجراء تعديل جيني على التوأمتين وهما في رحم الأم قبل مولدهما الشهر الجاري بهدف حمايتهما من الإصابة بفيروس (إتش آي في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

أثار إعلانه الذي لم يجر التأكد من صحته عاصفة من الاستياء الدولي بشأن أخلاقيات مثل هذه الأبحاث وسلامتها.

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلت عن وزارة الصحة ووزارة العلوم والتكنولوجيا والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا: طبيعة هذا الأمر في غاية القبح، وقد صدرت تعليمات للجهات ذات الصلة بوقف هذا النوع من أنشطة البحث العلمي مؤقتا.

منظمو المؤتمر العلمي الذي أعلن فيه العالم الصيني أنه أجرى تعديلا جينيا على التوأمتين أدانوا هذا العمل، الخميس، ووصفوه بأنه "مقلق للغاية" و"غير مسؤول".

اللجنة المنظمة للقمة الدولية الثانية لتعديل الجينات البشرية المنعقدة في هونغ كونغ قالت هذا الأسبوع في بيان: حتى إذا تم التحقق من هذه التعديلات.. فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية.

البيان دعا إلى تقييم مستقل لما أعلنه العالم الصيني من أنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر-كاس9) في التعديل الجيني الذي أجراه على التوأمتين.

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