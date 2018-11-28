شاهد: الزعفران الإيراني أغلى بهارات العالم

يتقدم العمال في حقل تغطيه زهور بنفسجية في سهل يقع بشمال شرق إيران حيث يقطفونها بتأن مع أنه لم يبق سوى 10 أيام لجمع التويجات التي يستخرجون منها أغلى بهار في العالم "الزعفران".

التفاصيل: