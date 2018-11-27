معرض الدوحة الدولي للكتاب ينطلق الخميس بمشاركة 30 دولة

تنطلق غدا الخميس، الدورة التاسعة والعشرون من معرض الدوحة الدولي للكتاب بمشاركة 30 دولة.

التفاصيل:

ينطلق المعرض تحت شعار "دوحة المعرفة والوجدان" ويستمر حتى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

تنظم المعرض وزارة الثقافة والرياضة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة 427 دار نشر من 30 دولة عربية وأجنبية.

يقدم المعرض لرواده 121 ألفا و900 عنوان كتاب.

يبلغ عدد الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية التي يشملها برنامج المعرض هذا العام 272 فعالية من بينها 25 ندوة ثقافية و28 ورشة متنوعة المجالات فضلا عن الأمسيات الشعرية التي يشارك فيها شعراء قطريون وعرب.

تحل روسيا الاتحادية ضيف شرف على المعرض هذا العام، وذلك في إطار العام الثقافي "قطر-روسيا 2018".

قال وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي: "هناك إقبال كبير على المشاركة في المعرض هذا العام، لعدة أسباب، منها الجو العام الذي توفره مدينة الدوحة ومعرض الكتاب، والذي قلما يتوفر في أي مكان آخر".

الوزير أضاف "هناك سهولة في دخول دور النشر والكتب إلى الدوحة، والإجراءات الروتينية البيروقراطية عندنا في أدنى مستوياتها. أيضا لدينا قوة شرائية وطلب على شراء الكتب وشغف بالمعرفة في قطر كبير جدا… الورش الثقافية والمحاضرات المقررة زادت أيضا أكثر من الضعفين هذا العام. ركزنا بشكل كبير على الطفل لحرصنا على تواصل المعرفة وانتقالها من جيل إلى آخر".

خلفية:

تأسس معرض الدوحة للكتاب عام 1972 وكان يقام كل عامين إلى أن تغيرت دوريته في 2002 وأصبح يقام كل عام واكتسب الصفة الدولية.