فيديو: صحفي شهيد يفتتح مهرجانا في غزة

عُرض فيلم "بين معبرين" للمخرج الفلسطيني ياسر المرتجى الذي استشهد في مسيرات العودة في 7 أبريل/نيسان الماضي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "السجادة الحمراء" بغزة.
بين معبرين
عشرات من الفلسطينيين لم يتمالكوا دموعهم، حين عُرض أمامهم فيلم لامس تفاصيل دقيقة من معاناتهم في مدينة غزة المحاصرة، بتناوله حكاية شابة قضت عامًا كاملًا، تحاول السفر من القطاع، لتتمكن من الالتحاق بجامعتها بالولايات المتحدة.
فيلم "بين معبرين" تناول معاناة سكان قطاع غزة خلال محاولتهم السفر عبر معبر رفح (جنوب) على الحدود مع مصر، ومعبر بيت حانون (شمال) على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
الفيلم لم يكن الشيء الوحيد الذي أدمع عيون الحضور، فمخرج الفيلم هو الصحفي الشهيد ياسر المرتجى، الذي قتلته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أبريل/نيسان الماضي، خلال تغطيته لاحتجاجات سلمية ضمن مسيرات العودة، تطالب برفع الحصار عن غزة وعودة اللاجئين قرب حدود القطاع.
الصحفي مرتجى، بحسب زملاء له في شركة "عين ميديا" الإعلامية، كان يحلم باليوم الذي يُشاهد فيه فيلمه يُعرض بمهرجانات عربية ودولية، إلا أن رصاص جيش الاحتلال أنهى حياته قبل أن يرى الفيلم النور.
منظمو "السجادة الحمراء" حاولوا تحقيق حلم "ياسر" حتى بعد استشهاده، فكان فيلمه الأول الذي يعرض في فعاليات المهرجان.
السجادة الحمراء
المهرجان تنظمه مجموعة من شركات الإنتاج السينمائي في غزة، على مدار 4 أيام، بمشاركة 50 فيلمًا محليًا وعربيًا ودوليًا.
شارك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الأحد، في قاعة سينما "الهلال الأحمر" غربي مدينة غزة، العشرات من صانعي الأفلام الفلسطينيين والصحفيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية محلية، إضافة للمئات من الشبان.
في إطار المهرجان، تُعرض أفلام تتناول جوانب أخرى من معاناة الفلسطينيين في غزة بسبب ظروف الحصار المتواصل منذ نحو (12 عامًا)، والحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال الفترة ما بين (2008-2014).
تصريحات سائد السويركي، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان:
هذا المهرجان يؤكد أن غزة ليست مجرد مكان للموت أو بعيدة عن الإبداع.
غزة جزء من الحالة الإنسانية العامة ولها علاقة مباشرة بكل مجالات الإبداع سواء كانت السينما أو الفن التشكيلي أو المسرح.
مهرجان السجادة الحمراء يوصل رسالة للعالم، أن الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص لن يذهب باتجاه الموت الذي يريده له الاحتلال.
غزة من خلال هذه الفعالية السينمائية تطالب بالحياة وتصنعها.
المئات من الأفلام المحلية والعربية والدولية تقدمت للمشاركة بالمهرجان، وتم قبول 50 فيلمًا منها فقط.
خلفيات:
مهرجان "السجادة الحمراء" أقيم للمرة الأولى عام 2014 على ركام المئات من المنازل التي دمرتها إسرائيل في حي "الشجاعية" شرقي غزة، خلال حربها على القطاع في ذلك العام، التي استمرت 51 يومًا متواصلًا.
المهرجان يركز على عرض الأفلام، التي تتناول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان؛ خاصة ما يرتبط بمعاناة الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال.
لا يوجد في غزة حاليًا دور سينما مؤهلة، كما أن الإنتاج السينمائي الفلسطيني ظل محدودًا طوال سنوات طويلة مضت، إلا أن بعض الأفلام المعدة بإمكانيات بسيطة بدأت ترى النور، خلال الأعوام القليلة الماضية.
تاريخ السينما في قطاع غزة يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث أسس "رشاد الشوا" رئيس بلدية مدينة غزة، آنذاك، أول دار للسينما عرفت باسم "سينما السامر" (عام 1944).
توالى افتتاح دور السينما في غزة في سبعينيات القرن الماضي، وكان من أشهرها دور سينما "النصر، السامر، الجلاء، عامر، السلام، صابرين" حيث كانت تعرض أفلامًا معظمها من إنتاج مصري.
قبل نحو 30 عامًا، أي منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وما تبعها من أوضاع أمنية غير مستقرة في قطاع غزة، توقفت دور السينما في القطاع عن فتح أبوابها.
أعيد افتتاح دور السينما في قطاع غزة عام 1994، لكنها عادت وتوقفت بشكل شبه كلي مرة أخرى عام 1996 بعد تعرضها لاعتداءات، قبل أن تتوقف نهائيًا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.