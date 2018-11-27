فيديو: صحفي شهيد يفتتح مهرجانا في غزة

عُرض فيلم "بين معبرين" للمخرج الفلسطيني ياسر المرتجى الذي استشهد في مسيرات العودة في 7 أبريل/نيسان الماضي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "السجادة الحمراء" بغزة.

بين معبرين

عشرات من الفلسطينيين لم يتمالكوا دموعهم، حين عُرض أمامهم فيلم لامس تفاصيل دقيقة من معاناتهم في مدينة غزة المحاصرة، بتناوله حكاية شابة قضت عامًا كاملًا، تحاول السفر من القطاع، لتتمكن من الالتحاق بجامعتها بالولايات المتحدة.

فيلم "بين معبرين" تناول معاناة سكان قطاع غزة خلال محاولتهم السفر عبر معبر رفح (جنوب) على الحدود مع مصر، ومعبر بيت حانون (شمال) على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

الفيلم لم يكن الشيء الوحيد الذي أدمع عيون الحضور، فمخرج الفيلم هو الصحفي الشهيد ياسر المرتجى، الذي قتلته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أبريل/نيسان الماضي، خلال تغطيته لاحتجاجات سلمية ضمن مسيرات العودة، تطالب برفع الحصار عن غزة وعودة اللاجئين قرب حدود القطاع.

الصحفي مرتجى، بحسب زملاء له في شركة "عين ميديا" الإعلامية، كان يحلم باليوم الذي يُشاهد فيه فيلمه يُعرض بمهرجانات عربية ودولية، إلا أن رصاص جيش الاحتلال أنهى حياته قبل أن يرى الفيلم النور.

منظمو "السجادة الحمراء" حاولوا تحقيق حلم "ياسر" حتى بعد استشهاده، فكان فيلمه الأول الذي يعرض في فعاليات المهرجان.

فيلم "بين معبرين" من إخراج الصحفي الشهيد ياسر مرتجى، عُرض في مهرجان السجادة الحمراء بغزة (الأناضول)

السجادة الحمراء

المهرجان تنظمه مجموعة من شركات الإنتاج السينمائي في غزة، على مدار 4 أيام، بمشاركة 50 فيلمًا محليًا وعربيًا ودوليًا.

شارك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الأحد، في قاعة سينما "الهلال الأحمر" غربي مدينة غزة، العشرات من صانعي الأفلام الفلسطينيين والصحفيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية محلية، إضافة للمئات من الشبان.

في إطار المهرجان، تُعرض أفلام تتناول جوانب أخرى من معاناة الفلسطينيين في غزة بسبب ظروف الحصار المتواصل منذ نحو (12 عامًا)، والحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال الفترة ما بين (2008-2014).

الصحفي الفلسطيني الشهيد ياسر مرتجى مسيرة العودة غزة (رويترز)

تصريحات سائد السويركي، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان:

هذا المهرجان يؤكد أن غزة ليست مجرد مكان للموت أو بعيدة عن الإبداع.

غزة جزء من الحالة الإنسانية العامة ولها علاقة مباشرة بكل مجالات الإبداع سواء كانت السينما أو الفن التشكيلي أو المسرح.

مهرجان السجادة الحمراء يوصل رسالة للعالم، أن الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص لن يذهب باتجاه الموت الذي يريده له الاحتلال.

غزة من خلال هذه الفعالية السينمائية تطالب بالحياة وتصنعها.

المئات من الأفلام المحلية والعربية والدولية تقدمت للمشاركة بالمهرجان، وتم قبول 50 فيلمًا منها فقط.

مشاركة واسعة في مهرجان السجادة الحمراء بغزة (الأناضول)

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