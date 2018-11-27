البث الحي
منوعات

فيديو: صحفي شهيد يفتتح مهرجانا في غزة

27/11/2018

عُرض فيلم "بين معبرين" للمخرج الفلسطيني ياسر المرتجى الذي استشهد في مسيرات العودة في 7 أبريل/نيسان الماضي، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "السجادة الحمراء" بغزة.

بين معبرين
  • عشرات من الفلسطينيين لم يتمالكوا دموعهم، حين عُرض أمامهم فيلم لامس تفاصيل دقيقة من معاناتهم في مدينة غزة المحاصرة، بتناوله حكاية شابة قضت عامًا كاملًا، تحاول السفر من القطاع، لتتمكن من الالتحاق بجامعتها بالولايات المتحدة.
  • فيلم "بين معبرين" تناول معاناة سكان قطاع غزة خلال محاولتهم السفر عبر معبر رفح (جنوب) على الحدود مع مصر، ومعبر بيت حانون (شمال) على الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
  • الفيلم لم يكن الشيء الوحيد الذي أدمع عيون الحضور، فمخرج الفيلم هو الصحفي الشهيد ياسر المرتجى، الذي قتلته رصاصات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أبريل/نيسان الماضي، خلال تغطيته لاحتجاجات سلمية ضمن مسيرات العودة، تطالب برفع الحصار عن غزة وعودة اللاجئين قرب حدود القطاع.
  • الصحفي مرتجى، بحسب زملاء له في شركة "عين ميديا" الإعلامية، كان يحلم باليوم الذي يُشاهد فيه فيلمه يُعرض بمهرجانات عربية ودولية، إلا أن رصاص جيش الاحتلال أنهى حياته قبل أن يرى الفيلم النور.
  • منظمو "السجادة الحمراء" حاولوا تحقيق حلم "ياسر" حتى بعد استشهاده، فكان فيلمه الأول الذي يعرض في فعاليات المهرجان.
فيلم &quot;بين معبرين&quot; من إخراج الصحفي الشهيد ياسر مرتجى، عُرض في مهرجان السجادة الحمراء بغزة (الأناضول)
السجادة الحمراء
  • المهرجان تنظمه مجموعة من شركات الإنتاج السينمائي في غزة، على مدار 4 أيام، بمشاركة 50 فيلمًا محليًا وعربيًا ودوليًا.
  • شارك في حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الأحد، في قاعة سينما "الهلال الأحمر" غربي مدينة غزة، العشرات من صانعي الأفلام الفلسطينيين والصحفيين وممثلين عن مؤسسات ثقافية محلية، إضافة للمئات من الشبان.
  • في إطار المهرجان، تُعرض أفلام تتناول جوانب أخرى من معاناة الفلسطينيين في غزة بسبب ظروف الحصار المتواصل منذ نحو (12 عامًا)، والحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل على القطاع خلال الفترة ما بين (2008-2014).
الصحفي الفلسطيني الشهيد ياسر مرتجى مسيرة العودة غزة (رويترز)
تصريحات سائد السويركي، عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان:
  • هذا المهرجان يؤكد أن غزة ليست مجرد مكان للموت أو بعيدة عن الإبداع.
  • غزة جزء من الحالة الإنسانية العامة ولها علاقة مباشرة بكل مجالات الإبداع سواء كانت السينما أو الفن التشكيلي أو المسرح.
  • مهرجان السجادة الحمراء يوصل رسالة للعالم، أن الشعب الفلسطيني بشكل عام وغزة بشكل خاص لن يذهب باتجاه الموت الذي يريده له الاحتلال.
  • غزة من خلال هذه الفعالية السينمائية تطالب بالحياة وتصنعها.
  • المئات من الأفلام المحلية والعربية والدولية تقدمت للمشاركة بالمهرجان، وتم قبول 50 فيلمًا منها فقط.
مشاركة واسعة في مهرجان السجادة الحمراء بغزة (الأناضول)
خلفيات:
  • مهرجان "السجادة الحمراء" أقيم للمرة الأولى عام 2014 على ركام المئات من المنازل التي دمرتها إسرائيل في حي "الشجاعية" شرقي غزة، خلال حربها على القطاع في ذلك العام، التي استمرت 51 يومًا متواصلًا.
  • المهرجان يركز على عرض الأفلام، التي تتناول قضايا تتعلق بحقوق الإنسان؛ خاصة ما يرتبط بمعاناة الشعب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال.
  • لا يوجد في غزة حاليًا دور سينما مؤهلة، كما أن الإنتاج السينمائي الفلسطيني ظل محدودًا طوال سنوات طويلة مضت، إلا أن بعض الأفلام المعدة بإمكانيات بسيطة بدأت ترى النور، خلال الأعوام القليلة الماضية.
  • تاريخ السينما في قطاع غزة يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، حيث أسس "رشاد الشوا" رئيس بلدية مدينة غزة، آنذاك، أول دار للسينما عرفت باسم "سينما السامر" (عام 1944).
  • توالى افتتاح دور السينما في غزة في سبعينيات القرن الماضي، وكان من أشهرها دور سينما "النصر، السامر، الجلاء، عامر، السلام، صابرين" حيث كانت تعرض أفلامًا معظمها من إنتاج مصري.
  • قبل نحو 30 عامًا، أي منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وما تبعها من أوضاع أمنية غير مستقرة في قطاع غزة، توقفت دور السينما في القطاع عن فتح أبوابها.
  • أعيد افتتاح دور السينما في قطاع غزة عام 1994، لكنها عادت وتوقفت بشكل شبه كلي مرة أخرى عام 1996 بعد تعرضها لاعتداءات، قبل أن تتوقف نهائيًا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)
الأكثر قراءة

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مجلس الإمارات للإفتاء: الإخوان المسلمون "منظمة إرهابية".. ونشطاء يعلقون

اجتماع مجلس الامارات للإفتاء الشرعي الإثنين عبر الاتصال المرئي (وكالة أنباء الإمارات)